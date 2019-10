Andorra guanya a Moldàvia i suma els seus primers punts

Alegria. Això és el que van sentir ahir els jugadors de l’absoluta i tots els aficionats que es van desplaçar fins a l’Estadi Nacional per veure com els andorrans sumaven els primers tres punts de la fase classificatòria per a l’Eurocopa 2020. I no n’hi ha per menys, la del partit contra Moldàvia va suposar la tercera victòria oficial de la història de la selecció absoluta. I la van assolir amb un partit treballat on van saber jugar amb cap.

Els primers minuts de partit els andorrans van saber dur la iniciativa. De fet, la primera ocasió va ser a peus de Moi San Nicolás, que va provar el xut però la pilota es va escapar fregant el pal. Al minut 8 tornaven a fer pressió. En aquesta ocasió era Kiki qui buscava a Ludo, que va centrar al segon pal cap a Cervós però Koselev l’aturava sense dificultat. A mesura que avançava el partit, els moldaus se sentien més còmodes i això es va traduir amb més arribades i més pressió a prop de l’àrea que aconseguien gràcies a transicions molt ràpides.

Al minut 19 arribava la primera gran ocasió dels moldaus i, amb ella, la primera gran aturada de Gomes, que ahir estava especialment entonat i va delectar els espectadors amb una gran actuació. Encara que els moldaus volguessin dur la batuta, els tricolor no els ho permetien i seguien fent pressió. Al 23 ho intentaven Txus i Cervós, poc després Marcio. Però la bona feina també es feia des de la defensa, on van destacar un Max Llovera molt despert i un Ilde Lima que, com sempre, va ser vital. Però els jugadors se n’anaven al túnel de vestidors amb el 0-0 al marcador.

A la represa, Gomes feia una gran aturada al minut 53 i pocs instants després els moldaus es quedaven en inferioritat numèrica. I, al 63, arribava el miracle en un córner. Marc Vales es trobava sol en la sortida del córner i va fer una rematada encreuada al segon pal que va propiciar l’1-0. Un resultat que van saber mantenir, i no només per la bona tasca defensiva que va fer especialment Lima en els últims minuts, sinó perquè van ser capaços de generar ocasions fins a l’últim minut. H