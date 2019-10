Amàlia Vinyes torna a la competició al circuit del Jarama

Aquest cap de setmana es disputa al Circuit del Jarama, a Madrid, la quarta cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència. Després de la celebració de les primeres carreres a Navarra, Motorland i València, Amàlia Vinyes arriba al traçat madrileny en segona posició de la categoria TCR i tercera a la Classe 1.

Per a la pilot, Madrid suposa la penúltima de les cinc curses de la temporada, per tant serà una cursa vital per a la lluita pel títol. El del Jarama és un circuit que Amàlia coneix molt bé, però l’excel·lent inscripció que hi haurà a Madrid, amb pilots de primer nivell, no posarà les coses fàcils a l’andorrana, que arriba com una de les grans favorites a pujar al podi en les dues carreres que es disputaran durant el cap de setmana.

«El Jarama és un circuit mític, que conec molt bé, però aquí tothom vol ser molt ràpid i això ens pot complicar la recerca dels punts pel campionat, el nostre principal objectiu en aquesta cursa. Sens dubte, serà un cap de setmana dur en el qual haurem de donar el 100% per poder lluitar per les primeres plaça i seguir sumant punts per al campionat», apuntava l’andorrana. Amàlia pilotarà el Cupra TCR de l’equip Baporo Motorsport, i competirà contra 30 vehicles dins de la Classe 1.