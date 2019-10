L’ANC preveu una manifestació contra la sentència als presos

L’ANC prepara una manifestació, que es podria celebrar entre avui i demà, tan bon punt es conegui la sentència als presos polítics. Així ho va anunciar la presidenta de l’entitat al Principat, Roser Gordillo, que va especificar que, malgrat que a les xarxes socials circuli una possible concentració a la plaça de la Rotonda, ja han decidit que es convocarà a la plaça on havia d’aixecar-se l’edifici del The Cloud a partir de les 20.00 hores. «Hem triat aquesta hora perquè és quan la gent plega de treballar», va reconèixer Gordillo.

Des de l’Assemblea van indicar que l’objectiu de la manifestació és «mobilitzar-nos com sempre, de manera pacífica, per als nostres presos polítics» i van llançar un missatge per instar la gent a sortir al carrer: «Davant d’una injustícia, no et quedis a casa!». L’última manifestació que va haver-hi a favor de la independència va ser al febrer per l’inici del judici i s’hi van congregar un centenar de persones. L’1 d’octubre del 2018 també es van fer accions de commemoració del primer aniversari d’aquests fets.

Aleshores Gordillo, va llegir un manifest en el qual va defensar les accions dels 12 processats, «que van ser fidels a la voluntat del poble i als seus ideals», va afirmar l’activista, que va titllar el tribunal del judici d’«opressor» i de ser «una farsa».

ANC i CDR Alt Urgell convoquen els independentistes davant dels ajuntaments a les 20.00 hores

Divendres passat l’ANC Alt Urgell i el CDR Alt Urgell van anunciar la seva convocatòria de concentracions. Ambdues entitats van comunicar la intenció de fer actes de protesta el mateix dia que es faci públic el veredicte. L’hora de trobada serà a les 20.00 hores en els llocs habituals de concentració, que sol ser davant dels ajuntaments. En el cas de la Seu d’Urgell, es farà a la plaça dels Oms. I a Oliana, a la plaça de l’1 d’Octubre. També van animar la resta de municipis de la comarca a fer actes de rebuig a la sentència, als llocs habituals de cada població. Des de l’ANC i el CDR també van informar que després d’aquests actes tenen previst penjar cartells.

La sentència

La sentència afecta 12 dirigents polítics i socials catalans, la majoria dels quals han estat empresonats de manera preventiva. Alguns d’ells, des de fa pràcticament dos anys, com el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i el president de l’ANC, Jordi Sànchez. També segueixen retinguts la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Tres exconsellers més –Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila– també estan inclosos a la causa, però en llibertat amb càrrecs. La Fiscalia també exigeix l’empresonament del major dels Mossos Josep Lluís Trapero i de la resta de la cúpula dels Mossos fins a la imposició del 155.

Amb tot, a finals de la setmana passada es van filtrar parts de la sentència als mitjans de comunicació assenyalant que el Tribunal hauria descartat la rebel·lió i es decantaria per una condemna per sedició. Manuel Marchena, l’encarregat de redactar el text, no ho va afirmar ni desmentir, si bé va mostrar el seu malestar.