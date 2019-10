La facturació del Bike Park de la Massana creix un 13% a l’estiu

Vallnord-Pal Arinsal va acomiadar ahir la temporada d’estiu amb xifres «molt positives», segons va informar l’estació massanenca en un comunicat. Un any més i com ja ve sent tendència, Vallnord-Pal Arinsal ha augmentat la seva facturació respecte a la temporada anterior, sent en aquesta ocasió d’un 13%. En total, l’estació ha generat uns ingressos d’1.960.790 euros, que suposa un 10,7% de la facturació total anyal, superant els objectius inicials de la temporada.



Pel que fa al públic, Vallnord-Pal Arinsal creix durant l’estiu en un 11% amb la visita total de 106.546 clients procedents principalment de Catalunya, del sud de França, el Regne Unit, Andorra i Portugal. Aquest increment, consideren els responsables, sorgeix de l’estratègia de millora constant en serveis i comercialització de la marca que permet «obtenir un balanç molt positiu». En total, aquesta ocupació de 106.546 clients es reparteix en dues parts. Des del dia d’obertura, el passat 25 de maig, Vallnord Bike Park la Massana & Mountain Park va acollir 64.546 persones durant tots els mesos d’estiu, superant també les previsions marcades a inicis de temporada. De forma paral·lela, la Copa del Món de BTT va fer que 42.000 persones, durant la setmana de juliol, visitessin l’estació. Aquesta xifra va superar en un 16% els objectius inicials.



Més forfets de bike

En el mateix comunicat, l’estació va assegurar que el Bike Park segueix creixent i «així ho demostren les vendes dels forfets de dia de bike». Aquesta temporada, la venda va créixer un 6% en comparació a la passada, el què permet que, any rere any, els forfets de dia es vagin consolidant. La reserva de paquets de forfet amb restauració també van experimentar un increment del 8% en comparació amb 2018. Aquesta temporada també es va produir un increment en el nombre de persones que van visitar l’estació la qual cosa es va traduir en un augment del 3% en els passatges.

Segons Vallnord-Pal Arinsal, el seu client ja planifica la seva estàda. Aquest estiu, les vendes realitzades a través de la web van veure un creixement en diferents sectors: la venda de paquets va experimentar un increment del 90% en comparació a la temporada passada gràcies a la varietat d’ofertes proposades, així com els paquets durant la Copa del Món. De la mateixa forma, la venda online de forfet va augmentar un 5%, «demostrant la fidelització dels clients de l’estació, degut al seu coneixement en els beneficis de la compra anticipada». Finalment, les reserves d’activitats van créixer un 44% amb la nova estratègia de presència digital en comparació amb la temporada passada.

Obertura al 100%

Aquesta temporada ha estat acompanyada d’una meteorologia molt favorable. Això ha permès garantir l’obertura al 100% dels serveis de l’estació: des del Bike Park a les activitats i serveis de restauració. En total, la temporada ha tingut 104 dies i ha complert la seva previsió d’obertura al 100%.



Per últim, l’estació va destacar una de les novetats d’enguany va ser la reforma del telefèric amb la col·locació dels vidres que permetien oferir una vista molt més panoràmica. D’acord amb les demandes, els clients també podien gaudir dels aperitius al telefèric, una aposta que ha funcionat positivament i que ha tingut un total de 2.000 consumidors. Aquestes apostes en restauració han permès millorar i variar els serveis oferts als clients, va informar Vallnord-Pal Arinsal.