El MoraBanc suma a Gran Canària una nova derrota fora de casa

Continua la mala ratxa del MoraBanc fora del Poliesportiu, que ahir van sumar una nova derrota fora de casa, aquesta vegada contra l’Herbalife Gran Canària, per 80 a 67. Els andorrans no acaben de trobar-se còmodes a les pistes rivals i aquest cop no es van poder imposar a l’equip dels extricolor John Shurna i Beqa Burjanadze. Els del Principat van tenir oportunitats perquè van remuntar un parell de vegades, però van pagar cares les desconnexions.

El duel va començar amb un primer quart dominat pel MoraBanc, amb encert i concentració, marxant lleugerament per davant, amb un Moussa Diagne motivat que oferint un nivell espectacular i que es vestia, de nou, de líder. En aquest primer temps, els andorrans mostraven un joc coral, repartint la pilota i fent-la circular, mostrant un encert relatiu, de manera que eren capaços d’aconseguir un avantatge de cinc punts, amb un resultat de 14 a 19 després d’haver estat més encertats en defensa, en recuperacions, en el rebot i d’haver comès menys errors que els locals.

Malgrat això, en el segon temps, el partit va prendre un altre to quan amb Diagne fora de la pista per un petit contratemps físic, els d’Ibon Navarro es van veure superats per un Granca que anava creixent a poc a poc, fent una bona defensa que els va permetre la remuntada. Era Matt Costello qui, amb sis punts consecutius, feia molt de mal als del Principat, donant la volta a l’electrònic, després d’haver-se imposat al joc interior dels visitants.

Així, els andorrans no eren capaços d’encistellar davant d’un equip local radicalment canviat en comparació amb el temps anterior i que va anar incrementant el seu ritme i, tot i el baix encert, a poc a poc, va ampliar les distàncies. Però Diagne és Diagne i quan va tornar a la pista, amb l’ajuda de David Walker, va posar una mica d’ordre i el MoraBanc va reduir les distàncies, passant dels nou punts als cinc, havent-se recompost i havent reaccionat amb cap. A la mitja part, el resultat era 38 a 33, després d’un clar domini canari.

A la represa, les coses van començar molt malament pel conjunt del Principat, ja que no va aconseguir anotar en quatre minuts i seguia el mateix tarannà. No era la millor versió d’un MoraBanc que encara no s’ha estrenat fora de casa i de fet, era Costello qui posava fins a 14 punts d’avantatge al marcador. Però els andorrans responien, i de quina manera, aconseguint retallar fins als cinc punts de diferència, amb un gran paper de Tyson Pérez i de David Jelínek. Quan les coses semblaven totalment perdudes, els andorrans feien els seus minuts de glòria: era Dejan Todorovic qui culminava la remuntada i aconseguia l’empat. Al final del temps, el resultat era de 54 a 52.

Amb deu minuts al davant, els locals es van recuperar amb una enorme actuació de Burjanadze i van imposar el seu fort nivell aconseguint finalment marxar de 10 punts, sentint-se sobradament còmodes. L’encert no va acompanyar i els de Katsikaris jugaven cada vegada més endollats, acompanyats per l’afició, de manera que a falta de poc més de quatre minuts, un triple de Harper va trencar i sentenciar el partit, aconseguint una diferència de 13 punts que es va mantenir fins al final del matx. Poques coses es podien fer ja de manera que el resultat va ser de 80 a 67.

El vestidor

Ibon Navarro: «Hem de fer un pas fora de casa»

El tècnic tricolor, Ibon Navarro, va explicar que «arrosseguem el tema de les pèrdues» i que «hem de fer un pas endavant fora de casa i millorar». «No em sorprèn el partit, però havíem fet dues passes contra l’Ulm i ara hem tingut problemes a la segona part» manifestava i reconeixia que «m’ha sorprès la falta de calma, de paciència, de llegir el partit i de no prendre aquestes decisions tan dolentes, sobretot en camp obert». «Són detalls individuals, com la falta de maduresa de poder jugar en ambients així», reconeixia i recordava que «ens ha faltat un poc l’encert en el segon i el quart quart, quan hem tingut pèrdues incomprensibles, ximples, que s’han convertit en desavantatges». «Quan no hem sabut interpretar el seu joc, ens hem estrellat», sentenciava.