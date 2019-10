La lluita rere les passions

Carmina Pallàs és una de les millors esquiadores del Principat. Fa molts anys que lluita per estar en l’elit, i tot i el seu talent, les lesions han estat sempre un malson per a ella. Ara està a punt d’entrar novament en quiròfan i ja ha estat sotmesa fins a set operacions. El 20 de desembre, Pallàs es va trencar el lligament creuat anterior, menisc i lateral intern del genoll dret. El 2 de gener va tenir a Barcelona una operació per reparar aquesta lesió i després va fer la corresponent rehabilitació durant la qual no va tenir cap incidència ni cap problema afegit.

Però, «fa molts anys que arrossego a l’altre genoll [esquerre] una lesió de cartílag que no té gaire solució, perquè no es regenera, no té cèl·lules vives i és un teixit bastant mort», manifestava l’esquiadora andorrana. Fa temps que Pallàs esquia «amb dolor» i s’està sotmetent a operacions «per anar netejant i per anar sobrevivint. Durant la rehabilitació del genoll dret, l’esquerre, en haver perdut múscul, s’ha posat pitjor». L’hivern passat, segons explicava, «ja estava molt limitada del genoll esquerre». «A l’abril vaig tenir una altra operació, per intentar reparar el cartílag de la ròtula». Després d’aquesta operació, van deixar passar cinc mesos per veure si l’operació havia fet un bon efecte, «però la veritat és que no ha funcionat». «Avui dia he fet moltíssima rehabilitació, he estat tres mesos seguits en un centre de rehabilitació a Capbreton, tancada dia i nit, i entrenant de vuit del matí a cinc de la tarda, cada dia i dissabtes inclosos... i no ha funcionat».

Ara mateix, l’esportista no pot esquiar com s’exigeix al nivell de competició. És per això que «hem optat per una solució una mica més dràstica, i això passa per un trasplantament de ròtula amb cartílag», explicava. Així doncs, l’esquiadora es troba en llista d’espera per trobar un donant, i quan aquest arribi, rebrà una trucada per acudir a quiròfan l’endemà per l’operació d’inserció. Perquè tot vagi bé, no poden passar més de tres dies entre la mort del donant i la intervenció. «És una operació una mica més forta», afirmava, i sobretot una novetat entre esportistes d’elit, «però en principi el metge està bastant confiat que això em permetrà esquiar». «Espero que això em pugui fer tornar-hi com si res no hagués passat en la història del meu genoll i que pugui esquiar sense dolor», afegia Pallàs.

La rehabilitació d’aquesta operació que està al caure serà més llarga que la d’una lesió habitual de creuats: uns quatre mesos perquè solidifiqui la inserció, i després més temps per la recuperació de tota la musculatura. En els últims vuit mesos, Carmina Pallàs ha passat tres vegades per quiròfan, una pel genoll dret, i dos per l’esquerre. En total, el seu sacrifici «per ser esquiadora del país», segons destaca, suma set operacions. La que espera ara seria la vuitena.