Una adolescent de 13 anys impulsa una campanya per salvar el Prat Gran

La renúncia del Comú d’Encamp a la compra del Prat Gran ha provocat l’enuig de molts encampadans per la pèrdua d’un espai públic que forma part del dia a dia de la majoria d’habitants del municipi. Entre aquests, destaca l’Ariadna Blanch, una noia de 13 anys a qui no va agradar gens la idea que eliminin el parc per aixecar-hi edificis. «Des de petita que cada tarda estic al Prat Gran i als joves ens agrada venir-hi encara que no ho sembli», va explicar Blanch als mitjans de comunicació ahir al matí, quan va aprofitar per muntar una parada a la plaça del Rellotge amb l’ajuda de la seva mare i diversos companys de l’institut per tal de recollir signatures amb l’objectiu de salvar l’espai públic.

De fet, el que feia ahir era només continuar amb aquesta recollida, ja que des que va assabentar-se de la pèrdua de l’espai va començar l’acció al seu institut. «Sempre he pensat que no importa la meva opinió, però ja m’he cansat i vull donar-la!», va manifestar Blanch tot indicant que ja ha aconseguit diverses signatures dels seus companys i professors. I amb les que va poder sumar ahir, ja supera tranquil·lament la quarantena. Segons va fer saber la impulsora d’aquesta campanya, està escrivint una carta dirigida al cònsol major on expressa que està «molt decebuda amb la decisió que han pres i espero que la canviïn». Tot i que encara no ha definit noves accions, n’estan pensant d’altres, com fer una cadena humana al voltant del Prat Gran o una seguda davant del comú. La mare de l’Ariadna, Sheila Hernández, que ha estat qui ha animat la seva filla a tirar endavant amb la reivindicació, va aclarir que el que demanen és que el consistori arribi a «un acord» per salvar el Prat Gran.

Centre de la parròquia

Els joves que ahir van passar-se mig matí recollint signatures, però, no són els únics que utilitzen el Prat Gran i que demanen que no es tanqui. La Marie Rose Toikon-Durand, que viu a Encamp des de fa 50 anys, no va dubtar a sumar la seva firma a la reivindicació. «Tenim un pis davant del parc i les nostres quatre nétes sempre han vingut a jugar-hi, de manera que no accepto que el treguin», va reclamar Toikon-Durand tot remarcant que és el comú qui ha de fer alguna cosa per conservar el Prat Gran. Molts altres encampadans que ahir al matí van portar els seus fills al parc van coincidir que es tracta de «l’únic espai» on poden anar amb els petits i que estan acostumats a venir-hi cada tarda al sortir de l’escola. «M’estimo el poble i em sap greu», va expressar la Teresa Blanco.