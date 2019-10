Canvis en les freqüències de la TDT a Encamp i Ordino

Els treballs del canvi de freqüència de la TDT, que exigeix la Unió Internacional de Telecomunicacions, afectaran la matinada d’aquest dilluns a dimarts les zones d’Encamp, Ordino, Vila, la Cortinada, Sornàs, Sispony i Ansalonga. Com a conseqüència d’aquests treballs, es produirà un tall d’unes dues hores en l’emissió de diversos canals mentre duri la intervenció. Els canals afectats per aquesta resintonització són Esport3, Euronews, TV5 Monde i Pirineus TV. A més, aquesta modificació s’aprofitarà també per habilitar l’arribada d’Andorra Televisió en alta definició (HD).

Per poder seguir veient aquests cinc canals a partir del canvi, els edificis de pisos hauran de fer un petit ajustament a l’antena col·lectiva, mentre que els habitatges unifamiliars tan sols hauran de fer una resintonització dels canals de la TDT.

Aquesta no és la primera intervenció que es du a terme per actualitzar les freqüències de la TDT al Principat. Fins ara, ja s’han actualitzat a Arinsal, Pal i Xixerella; Arans i Llorts; Andorra la Vella, Escaldes -Engordany, La Massana, Santa Coloma, Sispony, El Serrat, Llorts, Vila, Juberri i Anyós; el Pas de la Casa, Ransol, Soldeu, El Tarter, L’Aldosa de Canillo i Incles. Pel que fa a la resta de zones del país, aniran canviant-se durant aquest mateix mes d’octubre de forma progressiva.

Tal com recordaven des d’Andorra Telecom, «el canvi ve motivat per donar espai a les freqüències existents i poder encabir-hi la tecnologia 5G de telefonia mòbil que arribarà properament».