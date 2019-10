Marc Casal serà el número 2 de la llista de Demòcrates a Canillo

El conseller canillenc de Finances, Marc Casal, serà el candidat a cònsol menor de DA a les eleccions comunals de Canillo del 15 de desembre. Així va anunciar-ho ahir Francesc Camp, que va de cap de llista, a través del seu compte de Twitter i, tal com va explicar després a aquest rotatiu, va decidir proposar-li perquè considera que «ha fet bona feina en els dos mandats que porta com a conseller de Finances i té més coneixement que jo dins del comú, de manera que es tracta d’un perfil que es complementarà molt bé amb el meu». Actualment Casal es troba dins de les Comissions de Finances i Administració, Turisme i Urbanisme, i en el darrer mandat ha impulsat diversos avenços per modernitzar totes aquestes àrees.

Francesc Camp: «[Casal] ha fet bona feina en els dos mandats que porta com a conseller i té més coneixement que jo dins del comú»

Segons va explicar Camp, el procés de selecció va ser «bastant senzill». «Després de valorar-ho a nivell intern, vam fer la proposta al Marc a principis de la setmana passada i aquest cap de setmana ho ha acceptat», va relatar el candidat demòcrata tot remarcant que està «molt content» que hagi accedit a formar tàndem amb ell. A més, Camp va avançar que la idea és incorporar a la llista algun altre dels actuals consellers que hi ha al comú, però ja va indicar que no anunciaran cap més nom fins que no hagin tancat tota la llista.

«Portem dues setmanes i encara ens en queden dues més per acabar de confeccionar la llista; estic convençut que no ens sobrarà cap dia perquè és una tasca difícil, ja que volem incorporar persones de diferents edats, tant homes com dones, candidats de diferents pobles de la parròquia…», va explicar el número 1 de Demòcrates a Canillo.

Alternativa

A més, Camp va manifestar que treballen amb la hipòtesi que hi haurà una llista alternativa. «Tot i que no sigui oficial, a nosaltres ens consta que s’està confeccionant una altra llista i, per tant, tot apunta que aquesta vegada hi haurà oposició», va afirmar el demòcrata malgrat assegurar que no els espanta aquesta possibilitat. «El que ha passat els darrers vuit anys ha sigut una situació excepcional; no era normal», va argumentar ell mateix tot admetent que «s’ha d’acceptar» que hi hagi altres candidatures perquè és «la situació normal dins d’una democràcia».

Projecte

Just fa dues setmanes, quan Camp va anunciar que acceptava el repte de ser candidat a cònsol major a la seva parròquia, ja va anunciar que «els reptes de Canillo són el que té Andorra», com la desestacionalització, encara que en aquest cas va reconèixer que potser a la seva parròquia és més complicat assolir-la perquè les diferències entre la temporada alta i la baixa encara són més accentuades. A més, el demòcrata va admetre que la situació de les finances comunals condicionarà completament l’acció política, si bé té clar que actualment les arques es troben en millor salut que fa uns anys i per tant «es podrien fer inversions més importants».