Fins a 3,5 quilòmetres de cua a la frontera del Riu Runer

Les estacions han d’estar preparades per diversificar-se

Com que els vehicles van anar sortint de forma progressiva, a partir de les set de la tarda la circulació va començar a disminuir coincidint també amb l’obertura del doble carril de sortida a la frontera del Riu Runer. I segons van indicar des de Mobilitat, les previsions apuntaven que al voltant de les vuit ja s’hauria recuperat la fluïdesa. Pel que fa a la banda francoandorrana, van registrar-se algunes retencions d’entrada durant el matí de diumenge, però la sortida a la tarda va ser del tot fluïda. Cal tenir en compte, però, que ja s’esperava una afluència considerable de vehicles durant aquest cap de setmana coincidint amb la celebració del dia de la Hispanitat, el dissabte 12 d’octubre, a Espanya. Les previsions de Mobilitat auguraven l’entrada de fins a 32.000 cotxes al país entre les dues fronteres, el que representa pràcticament el doble d’un cap de setmana habitual.

La sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana va registrar cues de fins a 3,5 quilòmetres durant la jornada d’ahir. Segons van informar des de Mobilitat, però, l’operació sortida d’aquest cap de setmana va ser «força progressiva». Els cotxes van començar a desfilar des de les dotze del migdia i de seguida van crear-se retencions de més d’un quilòmetre. De tota manera, el moment amb més densitat de trànsit va ser entre les 16.00 i les 17.00 hores, quan les cues van ser de fins a 3,5 quilòmetres i arribaven més enllà del Centre Comercial de Sant Eloi. A més, en alguns moments de la tarda també van produir-se retencions significatives a dins de Sant Julià.

Per El Periòdic

