Prodeca vol crear un ‘lobby’ per fer front als aranzels

La Promotora d’Exportacions Agroalimentàries Catalanes (Prodeca) insta el sector a agrupar-se en una sola entitat per defensar conjuntament els seus interessos davant de reptes com els aranzels del 25% anunciats per Donald Trump. En una entrevista amb l’ACN, el director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí, va dir que comptar amb una associació com la FIAV però a nivell català «aportaria valor» a la indústria i ajudaria a afrontar «problemàtiques, reptes i oportunitats». «Ara els de la carn van pel seu cantó, els de la fruita, el vi...», va constatar, assenyalant que tindria «lògica» crear un «ens» conjunt. «Sent el primer sector econòmic del país, aniria bé per a Catalunya que tots aquests agents tinguessin el seu espai, una FIAV catalana», va apuntar Sentmartí.



«Ens aportaria valor que totes les associacions, entitats i agents que treballen en la indústria agroalimentària tinguessin un espai d’interlocució i trobada», va assegurar el director gerent de Prodeca. En plena incertesa sobre si finalment entraran o no en vigor els aranzels del 25% de Trump, i mentre segueixen els dubtes sobre les conseqüències del Brexit, Prodeca proposa unir el sector sota un mateix paraigües per defensar els seus interessos, i diu que ja hi ha converses entre actors de la indústria en aquesta direcció. «Seria un benefici per a tots els sectors que agrupen l’agroalimentari català», va insistir. recordant que si bé el Consell Català de l’Alimentació permet la interlocució amb les administracions, val la pena apostar per un ens a nivell empresarial.



El director gerent calcula que el 25% addicional que pretén aplicar Trump als productes agroalimentaris catalans –i d’Espanya, França i el Regne Unit– tindran un impacte d’uns 26 milions d’euros en les exportacions. A més, va alertar que es poden perdre quotes de mercat als Estats Units, especialment perquè l’oli grec o els vins italians i portuguesos no entren dins de les mesures anunciades per la Casa Blanca i, per tant, podran ser més «competitius».

Segons Sentmartí, el sector veu «injust i incorrecte» que per problemes de la indústria aeronàutica es «castigui» l’agroalimentària. De fet, va apuntar que el sector és sovint «l’ase dels cops» de l’economia.



Catalunya ven per valor de 330 milions d’euros als Estats Units en productes agroalimentaris, i el país és el seu vuitè mercat mundial, per darrere dels països europeus, la Xina o el Japó. Les vendes als Estats Units, va recordar Sentmartí, s’han disparat un 125% en els últims 10 anys i un 65% en els últims cinc, una tendència a l’alça que no volen veure truncada.



Sentmartí va descartar precisar quines mesures es podrien impulsar per ajudar el sector en cas que les negociacions entre els Estats Units i la Unió Europea no aconsegueixin fer caure els aranzels.