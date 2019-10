Un detingut trenca la finestra i la porta del cotxe de la Policia

La Policia va detenir a Encamp una noia i un noi residents de 21 i 23 anys respectivament, com a presumptes autors dels delictes contra la integritat física, la funció pública i l’honor, la primera; i contra la funció pública, l’honor i el patrimoni, el segon. Els agents van ser requerits per una desavinença de parella a la via pública, quan el noi detingut va tenir una actitud desafiant, despectiva i agressiva envers els agents. Una vegada a l’interior del cotxe oficial, el noi va trencar d’un cop de peu el vidre posterior esquerre i va desencaixar la porta. Paral·lelament, la noia detinguda, que és la que presumptament hauria agredit la seva parella, també va tenir una reacció hostil envers els funcionaris policials, i els hi va proferir diferents injúries.



D’altra banda, pel que fa a les detencions de la setmana passada, també destaca la detenció a Andorra la Vella de quatre nois no residents de 19, 21, 22 i 20 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat col·lectiva els quatre, i un delicte contra la funció pública el quart d’ells. Es van requerir els serveis dels agents, ja que a l’exterior d’una estació de servei hi havia els nois exhibint diferents armes blanques prohibides, tot i que sense intimidar i/o amenaçar ningú en concret. Al lloc dels fets, la Policia els hi va trobar en la seva possessió tres navalles automàtiques amb una fulla superior a set centímetres i dos aerosols de defensa, i a l’interior delvehicle tenien dos ganivets tipus katana, una porra extensible i tres aerosols més de defensa.