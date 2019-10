Pallarés demana regular la situació dels funcionaris amb dues feines

La ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, va enviar ahir una nota informativa als treballadors públics convidant als directors dels respectius departaments a informar i regularitzar, si és necessari, la situació dels funcionaris que tinguin una doble feina. La informació de la nota és molt genèrica i no aporta contingut nou al que ja marca la legislació vigent. Amb tot, pretén deixar clares les incompatibilitats laborals dels funcionaris i les excepcions existents després que el rebat es tornés a obrir arran de l’afer de l’exsecretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato. «Es demana als directors que tinguin coneixement que algun funcionari o treballador públic del seu departament exerceix una activitat doble, que comuniquin la necessitat d’adequar, si és necessari, aquesta situació», apunta la ministra.



La nota s’ha enviat als treballadors públics després que el ‘cas Chato’ reobrís el debat sobre les incompatibilitats

Així, en la nota es recorda la incompatibilitat legal dels funcionaris d’exercir «altres activitats professionals diferents de les que deriven de la seva condició de funcionari o treballador públic ni en el sector públic ni en el sector privat». I s’afegeix que «hi ha excepcions clares marcades en el mateix articulat de la Llei i d’altres que queden a discreció del mateix Govern». En el darrer cas, el criteri aplicat per l’Executiu és «prioritzar l’interès general i donar suport als funcionaris i treballadors públics que s’impliquen en la col·laboració amb el teixit esportiu i associatiu del país o altres àmbits de naturalesa similar que representin un valor afegit per a la societat».



Cal recordar que precisament l’afer que hi va haver amb Chato tenia a veure amb l’àmbit esportiu, ja que exercia d’àrbitre en partits de futbol, malgrat que no va ser el fet de tenir dues tasques laborals el que va acabar amb el seu lloc de secretari d’Estat, sinó el fet que ho seguís fent tot i que el seu superior li havia ordenat deixar-ho –tot plegat després del rebombori per no haver declarat l’IRPF de l’activitat–. En tot cas, es recorda que les excepcions necessiten l’autorització del ministeri i, per tant, s’ha de sol·licitar prèviament a través del director de cada departament públic.

El sipaag, no veu bé les incompatibilitats

Davant de la comunicació enviada per la ministra, el Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) va emetre una nota de premsa refermant el seu «posicionament contrari al règim d’incompatiblitats dels treballadors públics» tot deixant clar que des del seu punt de vista «els treballadors p´bulics han de tenir dret a una segona feina sempre que no presenti un conflicte d’interessos amb la desenvolupada a l’Administració pública.



El Sipaag reclama un règim menys restrictiu i proposa que sigui un comitè qui decideixi quan hi ha conflicte d’interessos

En aquest sentit, el Sipaag vol informar que en l’última reunió que la junta va mantenir amb la ministra Pallarés, i la secretària d’Estat, Lara Vilamala, es va posar damunt la taula aquesta reivindicació de fer menys restrictiu l’article sobre incompatibilitats, i es va demanar que sigui el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió qui pugui decidir en quines feines hi hauria conflicte d’interessos. Segons va indicar el Sipaag, és així com funciona en altres països de l’entorn com és el cas de França, on existeix un comitè de deontologia que decideix les incompatibilitats. El sindicat afirmava que la responsable de la cartera de Funció Pública va transmetre en la trobada esmentada la voluntat d’estudiar aquesta petició.



En tot cas, des del Sipaag s’entén que mentre no s’aprovi una modificació, s’ha d’aplicar la Llei vigent. Tot i així, insisteix en què cal seguir persuadint per aconseguir que els treballadors públics tinguin el dret a tenir una doble feina, sempre que aquesta no entri en conflicte amb el lloc de treball que tenen a l’Administració.