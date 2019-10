La capital investiga la caiguda d’un jove al rec del Solà

El comú d’Andorra la Vella està investigant la caiguda d’un jove divendres 4 d’octubre al rec del Solà, a Andorra la Vella, quan una barana es va trencar i un jove de nacionalitat andorrana va caure resultant ferit, segons va informar el Diari d’Andorra.

El conseller de Medi Ambient i Innovació de la corporació comunal, David Astrié, va afirmar ahir que no han rebut «cap notificació oficial» d’aquests fets i que se’n van assabentar dilluns pels mitjans de comunicació. El jove, que va patir diverses fractures costals, continua a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i serà donat d’alta en els propers dies si la seva evolució continua sent favorable, tal com van informar a l’ANA des del centre hospitalari.

Astrié, que va fer les declaracions durant la presentació del projecte per substituir les bosses de plàstic dels expenedors i pipicans de la parròquia per d’altres de biodegradables, va remarcar que des de la corporació comunal tenen un protocol a través del quals «tots els dilluns i els divendres» revisen les instal·lacions del rec i que els dilluns després dels fets, és a dir, el dia 7, es va constatar que la tanca «estava tombada» i es va recol·locar. «No sabem res del que va passar», va remarcar el conseller, afegint que s’està recollint informació per saber què va succeir.

La tanca ja ha estat, per tant, recol·locada, i caldrà esperar per saber què és el que va fer que cedís i el jove es precipités des d’una alçada aproximada de cinc o sis metres. Arran dels fets el jove va haver de ser evacuat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va passar uns dies a la UCI fins ser traslladat a planta, on ara com ara evoluciona favorablement.

Persones que passejaven ahir al matí pel rec del Solà van manifestar que van veure, dissabte, la tanca tombada però desconeixien exactament què havia passat. Un persona recordava que fa uns quants anys un tros de tanca va cedir i una persona també es va precipitar, caient als terrenys que hi ha tot just a sota, a escassos metres del punt on el jove va caure divendres 4 d’octubre.