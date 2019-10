La màgia de Merlí es podrà veure a Encamp

El 9 de novembre la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acollirà el musical infantil El mag Merlí, de la companyia Veus-Veus. Es tracta d’una adaptació del gran clàssic de la literatura, amb personatges fantàstics i cançons en directe.

L’obra està dirigida a un públic familiar i tracta sobre el personatge llegendari del mag Merlí, que per tal de protegir Anglaterra encanta l’espasa Excalibur, clavant-la en una roca, i només la desclavarà aquell que sigui rei d’Anglaterra. Artur, un jove que vol ser cavaller, és l’únic capaç de treure-la i d’aquesta manera aconsegueix convertir-se en el nou rei. Però per ser un bon monarca per al seu poble, Artur haurà d’apreciar els diferents elements de la natura, els animals i desfer-se dels perills que es troben en el seu país, com els gegants i la malvada bruixa Morgana. L’espectacle començarà a les 17.00 hores i Les entrades es poden comprar i reservar a la web www.comuencamp.ad, a un preu de cinc euros pels adults, sent l’entrada gratuïta per a infants i joves amb reserva prèvia.