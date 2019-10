El MoraBanc té davant un històric la tasca pendent de guanyar a fora

Guanyar fora de casa no és fàcil, i sinó que li ho preguntin al MoraBanc Andorra. L’equip va perdre aquest cap de setmana a Gran Canària i avui s’enfronta a un rival històric, la Virtus Bologna amb la tasca pendent de guanyar a fora. Tot i que els d’Ibon Navarron han delectat els seus seguidors amb grans partits a casa, la cosa es complica quan han de creuar la frontera. El partit d’aquest vespre a les 20.30 hores suposa un gran repte perquè no només és un rival de renom, sinó un connjut dur que ara per ara lidera el grup A de l’EuroCup i que de moment no ha perdut cap duel.

L’entrenador adjunt, Paco Vázquez, va considerar que «serà un partit dur, és una de les pistes més calentes de l’EuroCup, jo hi he estat com a jugador i hi ha els famosos tifosi al fons de la cistella cantant durant tot el partit. És un equip històric, amb una pista històrica i jugar allà és tota una experiència».

Vázquez: «Han configurat una plantilla per estar entre els millors de la competició. Són molt físics i molt complets»

«Juguem contra un equip molt fort i guanyar allà seria molt important, però hem d’anar partit a partit, i aquesta serà una bona peça per intentar desfer-nos de la derrota de l’ACB. Hem de sortir a la pista molt concentrats i molt ficats en el partit per intentar competir contra aquesta gent. És un equip molt físic i molt complet. Destaquen dos jugadors en concret, sobretot Teodosic que té una qualitat d’Eurolliga. No podem pensar en res més que intentar competir contra ells, que són un gran equip. Han configurat una plantilla pensada per estar entre els millors de la competició, per estar a la final. Així que intentarem lluitar el màxim per endur-nos la victòria, hem de fer una bona feina.», afegia.

Així mateix, el jugador Nacho Llovet va valorar que «serà un partit molt dur, n’estic segur. Són un gran equip i han tingut grans incorporacions aquesta temporada. Haurem de sortir a totes i fer un molt bon partit si volem competir contra ells i tenir opcions de guanyar. És un equip clàssic europeu i més a casa seva, sabem que serà difícil. Però crec que hem de fer un bon partit, en la línia dels que hem fet a casa a la Bombonera. És un camp difícil, un partit difícil, però alhora un repte que ens motiva».

Llovet: «Ens frustrem quan errem ofensivament i tenim desconnexions que ens penalitzen moltíssim»

Fer un partit com els de casa, aquest és el gran repte del duel d’aquest vespre si es vol trencar la ratxa de derrotes a fora. «Crec que hem competit en alguns partits fora de casa però ens falta una mica més per intentar guanyar. Aquest seria un lloc molt bo per a nosaltres i la nostra confiança. D’aquesta manera podríem demostrar que no només podem guanyar a casa sinó que també podem fer-ho a fora. Sempre és difícil jugar a domicili però està clar que si vas fent una feina més o menys regular, és molt millor. I estem intentant fer-ho. No tenim molt temps per entrenar però tenim molts partits per demostrar-ho», comentava el tècnic.

En la mateixa línia, Llovet va apuntar que «ara ja sabem com volem ser com a equip, que volem lluitar molt. Estem molt conscienciats amb això i crec que quan tinguem una regularitat i una fluïdesa en el nostre joc i en fer un bon bàsquet, serem un equip més fort».

I és que les irregularitats són un factor que l’equip està pagant car, però Llovet té una teoria al respecte: «Ens frustrem una mica massa quan errem ofensivament. De vegades estem fent un bon bàsquet, tenim llançaments i tirs oberts però no tenim encert. Això ens frustra i tenim petites desconnexions que suposen una porta enrere per aquí, un rebot en atac, una pèrdua... Són errors que en aquesta lliga i en l’EuroCup penalitzen moltíssim. Hem d’aprendre d’aquests errors, estar concentrats al 100% i estar convençuts que si fem un bon joc, si no entren, ja ho faran. I mantenir-nos units perquè aquesta és la manera de competir fort». En aquest partit encara no podran comptar amb Dejan Musli.