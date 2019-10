Andorra fa un bon paper a Islàndia malgrat la derrota

Les estacions han d’estar preparades per diversificar-se

Durant la primera part, l’equip de Koldo Álvarez ha sabut mostrar una molt bona versió. La primera aturada de José Antonio Gomes ha arribat al minut 3 després que Sigthórsson rematés i enviés la pilota al travesser. Al minut 8 arribava la primera aproximació dels andorrans, però Aláez i Vieira no s’entenien en una jugada que podia generar perill. Dos minuts més tard Aláez tornava a provar la centrada i el refús de l’islandès anava a fora després de fregar el pal. En el córner, Marcio Vieira ho intentava amb una rematada de xilena que acabava impactant contra la defensa islandesa. A la contra, Sigthórsson tenia una ocasió però enviava la pilota molt desviada, i Finnbogason ho tornava a intentar però Gomes aturava el xut sense dificultats. Al 15, Moi San Nicolás provava el xut en una pilota aturada dins de l’àrea que parava el porter rival. Islàndia feia pressió prop de l’àrea però l’Andorra es tancava en defensa i feia una molt bona tasca. Fins al 38, quan Pálsson centrava, la pilota es quedava dins de l’àrea sense que Lima ni Gomes poguessin arribar a refusar-la i Sigurdsson l’enviava al fons de la xarxa. Arribava la mitja part a Reykjavík amb l’1-0 al marcador.

Venien de guanyar contra Moldàvia i amb la moral pels núvols i, tot i fer un molt bon paper, no han aconseguit la victòria i han perdut contra els islandesos per 2-0 en la fase de classificació de l’Eurocopa 2020.

Per Anna Ribas

