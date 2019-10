La sort no acompanya Amàlia Vinyes al Circuit del Jarama

Amàlia Vinyes no va tenir sort al al Circuit del Jarama, a Madrid, on es disputava la quarta cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència. Després de la celebració de les primeres carreres a Navarra, Motorland i València, l’andorrana arribava al traçat com una de les grans favorites en la c ategoria TCR i la Classe 1.

A la primera de les dues curses disputades al Circuit del Jarama, Vinyes va patir una punxada que li va impedir anar més enllà de la quarta posició final al volant del seu Cupra TCR. Després d’haver realitzat un profund set up del vehicle, l’andorrana es quedava a les portes del podi per aquest inoportuna punxada. A la segona cursa, la sort tampoc la va acompanyar. A causa d’una altra punxada veia com les seves aspiracions de podi es quedaven diluïdes en un novè lloc que, a hores d’ara de la temporada, suposa una enorme llosa de cara a remuntar posicions per lluitar pel títol.

La pilot va valorar que «quan tens tanta mala sort en un mateix cap de setmana, no hi ha res que es pugui fer. Hem lluitat per estar en posicions capdavanteres però les punxades ens ho han impedit, així que no queda més remei que pensar en la pròxima carrera, a Barcelona, on intentarem lluitar per la victòria en la cursa final del certamen». L’última cursa de la temporada tindrà lloc al Circuit de Barcelona-Catalunya, els dies 9 i 10 de novembre.