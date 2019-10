Vinyes s’acomiada abans del previst del Ral·li Santander

Joan Vinyes i Jordi Mercader van veure com es frustraven les seves opcions de continuar lluitant pel triomf de la categoria N5, en els compassos inicials del 40è Ral·li Blendio Santander - Cantàbria. El toc amb un dels paranys que amaguen les cronometrades de Cantàbria, en forma d’arqueta camuflada entre l’herba, van provocar una burxada i el trencament d’un tub de la direcció assistida. L’equip Vinyes-Mercader va intentar continuar però, per a evitar mals majors en la mecànica, van decidir abandonar la prova que tancava la trajectòria del CD Peñucas en el Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA).

La prova es va disputar en un traçat amb un asfalt molt gastat i trencat amb una carretera estreta, un fet habitual a la comunitat càntabra. En les quatre passades previstes els pilots es van mostrar molt efectius en l’especial i van aconseguir el millor temps entre els N5 (3r absolut) amb un crono de 2.22,051 minuts. En l’elecció de la posició de sortida, Vinyes va optar per la quarta plaça, les tres primeres van ser triades pels pilots que el van superar en el TCC. En la roda de premsa el pilot de Suzuki va posar l’accent en la seva llarga trajectòria en un ral·li que aquest any va celebrar la seva última edició: «La meva primera participació al Santander va ser el 98. Ha estat habitualment un ral·li complicat en què en alguna ocasió hem estat prop del triomf. La segona posició en el 2004 ha estat, fins ara, la nostra millor posició en la classificació absoluta de la prova».

En les seccions 1 i 2, tot es va iniciar amb normalitat i els vehicles de millors prestacions (R5) lluitaven pel triomf del Cantàbria 2019, mentre que els N5 de l’equip Suzuki Motor Sport, pilotats per Vinyes-Mercader i Pardo-Pérez, eren els dominadors de la seva categoria. De fet, van acabar aquesta primera secció, amb un triomf parcial per a cada equip i un avantatge de 4,7 segons a favor del pilot gallec, en la classificació provisional de la prova. Però en la segona passada per Los Llanos-Bustablado, una arqueta va jugar una mala passada a Vinyes-Mercader. «El toc va punxar una roda, a més de deixar el Swift R+ sense direcció assistida. Vam tenir un toc contra els pals que normalment serveixen per a delimitar els camps a Cantàbria. Després de canviar la roda, vam acabar l’especial i ens vam dirigir cap a Arredondo amb la intenció de sortir en la següent i posteriorment arribar a l’assistència i reparar la direcció assistida. Després d’avaluar la situació amb l’equip es va creure que el més prudent era deixar la cursa de Cantàbria, per no forçar encara més la mecànica del Swift», afirmava el pilot. En la recta final de la temporada, el CERA 2019 es traslladarà fins a la Costa Blanca per a disputar la 10a prova: el 25 Ral·li Mediterrani - La Nucia.