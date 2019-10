La Fira estrena app amb tota l’oferta comercial i d’oci

La Fira d’Andorra la Vella arriba aquest any a la 41a edició amb novetat tecnològica. La corporació ha creat una aplicació per al mòbil per tal que els visitants puguin tenir a mà tota la informació referent a l’oferta comercial i d’oci que es podrà trobar al recinte del 25 al 27 d’octubre. «Creiem que ens feia falta. A qualsevol fira del món que vas és bàsic tenir una app», va exposar la consellera de Pomoció Turística i Comercial i Recursos Humans, Mònica Codina. A més, els usuaris podran marcar com a favorit aquells expositors que més els agradin, de manera que la corporació podrà saber què interessa més als visitants. Codina va apuntar que a la llarga l’app hauria d’anar-se perfeccionar per finalment permetre disposar d’estadístiques més fiables sobre el nombre de visitants.



Al recinte hi haurà un total de 170 expositors, 43 de comercials, 19 dedicats a la venda de cotxes, 18 de productors del país a més de 43 estands que ocuparan les diferents entitats que hi haurà a la Fira d’Associacions. En el cas de l’espai del comú, tal com ja es va anunciar, es dedicarà a l’exposició Memòries de la construcció de l’avinguda Meritxell amb un recorregut interactiu, entrevistes i material gràfic que mostraran el procés d’edificació de l’avinguda Meritxell entre 1930 i 1977.



D’altra banda, Codina va insistir en la necessitat de disposar d’un recinte multifuncional per poder oferir una oferta d’esdeveniments durant tot l’any.