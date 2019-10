Plaus i De la Casa, campions de Catalunya de Muntanya

Després de completar-se la novena Pujada a Santa Maria de Villalba-Ullastrell, Ramón Plaus (Silver Car), en categoria CM, i Gerard de la Casa, en turismes, són els campions de Catalunya de Muntanya (CCM), a falta de l’última cita del calendari que es disputarà el pròxim 9 de novembre a Sant Feliu de Codines. Els dos pilots ja van coincidir en el més alt del podi de les seves respectives categories a la temporada 2017.

En la categoria CM, Raul Ferré (Speed Car GT-R) va ser el clar vencedor després de marcar un crono inferior als 2,03 minuts en la primera pujada, un temps vàlid per a la classificació final. Ramón Plaus (Silver Car S3), que acudia a Ullastrell amb l’objectiu de consolidar la seva posició al capdavant dels CM, va aturar el crono en 2.04,802 minuts, en una primera pujada més aviat conservadora. Pel que fa a Edgar Montellà (Speed Car GT-R), amb la ment en part ocupada en el pròxim compromís del campionat espanyol de l’especialitat, es va situar en la tercera posició, a una dècima de Plaus. El millor crono, de 2.04,935 minuts, el va aconseguir a la pujada final. «Ha estat una jornada molt positiva per a mi, tot ha sortit com havíem planejat, el triomf final ha estat la millor recompensa», comentava Ferré. A més, Plaus explicava que «la meva intenció era sortir a passar-ho bé, competir amb els meus rivals però sense arribar a l’extrem d’arriscar la possibilitat d’aconseguir revalidar el títol de manera matemàtica en aquesta prova».

Per la seva part, en turismes, Gerard de la Casa, al volant del Seat Ibiza Kit Car - Baporo Motorsport, va aconseguir una treballada segona posició, després de mantenir un espectacular duel amb el Citroën AX Sport de Jordi Galofré. Així mateix, Eduard Andueza (Citroën AX) va acabar en segona posició de la categoria C5 (clàssics), a vuit dècimes d’Albert Naval (BMW 325 i). «Ens hem divertit, i tot ha funcionat a la perfecció, ha estat una excel·lent jornada abans de començar a pensar en el pròxim cap de setmana», sentenciava.