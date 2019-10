José Antonio és el 28è millor jugador de la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020

José Antonio Gomes està sent un dels porters referents de la fase de classificació per a l’Eurocopa 2020 i només rep elogis, ja que no només ha salvat a la selecció en múltiples ocasions en els darrers quatre partits, sinó que se situa en 28a posició en el rànquing dels millors jugadors de la fase.

Amb un penal parat i cinc aturades espectaculars, el porter de l’Inter d’Escaldes suma 1.121 punts. De fet, va ascendir a la 34a posició després del partit contra Moldàvia, en el qual les seves aturades i el gol de Marc Vales –actualment en 135a posició en el rànquing– va propiciar la primera victòria tricolor en aquest torneig.

Per tant, se situa per sobre de porters com Thibaut Courtois, 33è, Manuel Neuer, 37è, o Hugo Lloris, 39è. Gomes, abans dels partits contra Islàndia i Moldàvia, se situava 48è, posició que va assolir després de pujar des de la 218a plaça.