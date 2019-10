Els camps de neu ofereixen unes 300 places per pal·liar la falta d’habitatge

L’habitatge és una de les principals preocupacions dels estrangers que decideixen venir a treballar a les estacions d’esquí durant la temporada d’hivern. Plenament conscients d’aquest problema, les societats que gestionen els camps de neu actuen d’intermediàries en aquesta qüestió per tal de facilitar l’arribada dels temporers. «Hem d’ajudar-los perquè si no poden venir, nosaltres no podem obrir les estacions», va posar de relleu la responsable de Recursos Humans de Saetde i Secnoa, Sílvia Barrios. Entre aquestes societats, Ensisa i EMAP, l’oferta de pisos per als temporers ronda les 300 places. Malgrat que ha augmentat respecte a l’any passat, cal tenir en compte que durant la temporada 2018-2019, segons dades d’Ski Andorra, van venir 1.568 treballadors de fora.

La responsable de Recursos Humans d’Ensisa, Rosa Rubio, va assegurar que «el problema està igual o pitjor que l’any passat» i precisament per això enguany treballen per oferir més places als temporers. «De moment en tenim 77 de confirmades i la idea és sobrepassar les cent», va explicar Rubio. Ensisa ja fa temps que compta amb un bloc a la sortida de Canillo, però enguany la societat està actuant de «facilitadora, intermediarià o garant» de pisos a través d’acords amb diverses immobiliàries i particulars que són sensibles amb el problema de l’habitatge. «Bàsicament estem bloquejant alguns pisos per posar a disposició dels temporers», va concretar Rubio tot insistint que des d’Ensisa «movem cel i terra».

Repetidors i nouvinguts

Tot i que l’oferta va dirigida a tots els treballadors que venen de l’estranger, Barrios va especificar que «sobretot intentem ajudar els temporers que venen per primera vegada i els que cobren els salaris més baixos, ja que són els que ho tenen més complicat per trobar allotjament». En el cas de Saetde, la taxa de repetidors se situa per sobre del 80% i en el de Secnoa, la plantilla és molt més reduïda i bona part és autòctona. Una realitat molt similar a la d’EMAP, on la majoria dels treballadors són residents andorrans –un 62% l’hivern anterior– i bona part dels temporers són repetidors –un 75% l’any passat i al voltant d’un 80% enguany–.

Més de vint persones van renunciar a la feina l’any passat en no trobar pis o no poder assumir-ne el cost

Precisament la responsable de Recursos Humans de la societat que gestiona Vallnord Pal Arinsal, Mònica Garcia, va indicar que «aquesta temporada només tenim 65 vacants per cobrir, però igualment disposem de 22 places pròpies d’habitatge per poder-los oferir repartides entre Andorra la Vella, la Massana i Ordino i, si ens ho demanen, els posem en contacte amb immobiliàries». Pel que fa a Saetde i Secnoa, ara per ara disposa de 12 pisos al Pas de la Casa i ha tornat a presentar-se al concurs per gestionar el bloc de Gevivasa, que ja va aconseguir l’any passat i representaria 15 pisos més. Per cobrir la zona de Soldeu i el Tarter, en comptes de llogar-hi alguns pisos com van fer l’any passat, aquest han preferit llogar un hotel d’unes 100 places al centre d’Encamp.

«En total comptem amb unes 200 places per oferir als temporers però també ens ocupem del contacte amb les immobiliàries», va explicar Barrios. Per exemple, assumeixen la fiança dels pisos per tal que els propietaris accedeixin a llogar-los als estrangers. En el cas dels treballadors d’Ordino Arcalís, va apuntar que se’ls proporcionarà allotjament a l’hotel d’Encamp i s’habilitarà un transport amb furgonetes fins a l’estació. «La família Viladomat va entendre que la solució passa per ajudar-los i no per apujar-los el salari i per això s’ha fixat com a prioritat cobrir la necessitat de l’habitatge», va destacar Barrios.

Malgrat que les estacions intenten donar el màxim de facilitats als treballadors que venen de fora, l’anterior temporada ja van trobar-se amb algunes persones que van renunciar a venir tot i estar contractades o que van marxar un cop aquí en no trobar allotjament. «L’any passat més de vint persones van renunciar a la feina perquè els pisos eren massa cars i no els compensava venir a treballar aquí», va explicar Garcia mentre que Rubio va fer esment a dues persones que un cop a Andorra van marxar perquè no trobaven allotjament. De tota manera, fins a inicis de temporada, el proper novembre, no es veurà si aquest any es repeteix aquesta casuística.