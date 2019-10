La gent gran reclama el tercer pagador per a tots els especialistes

«Tenim pocs punts, però molt importants i assumibles en un període de temps curt», va anunciar ahir el president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, coincidint amb els actes de celebració de la Festa Magna. Entre les demandes del col·lectiu destaca la d’aplicar el tercer pagador tant a tots els metges especialistes com als actes de laboratori i de compra de medicaments a la farmàcia. En aquest sentit, el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, present en la cerimònia, va assegurar que aviat ho revisarà amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet –de qui n’és competència directa–, per «acabar de donar-li una volta». Tot i això, Filloy va considerar que és una qüestió «molt interessant que no estem lluny d’aconseguir».



Cal recordar que en el seu primer discurs com a president de la Federació de la Gent Gran el passat mes de març, Zapatero ja va indicar que la nova junta se centraria en la generalització de la figura del tercer pagador en totes les prestacions.

Més participació

Així mateix, el representant de la tercera edat va reivindicar la necessitat d’ampliar les sessions al servei de podologia –actualment gratuït dues vegades a l’any només per a les persones amb pensió de solidaritat– i la voluntat de participar en la comissió de la cartera de serveis abans que aquesta es doni per conclosa. «Volem conèixer el contingut com més aviat millor i, sobretot, les implicacions a efectes de cobertura», va apuntar Zapatero.



A més, des de la Federació també es vol formar part la modificació de la llei de la CASS, especialment en l’apartat que fa referència a les prestacions sanitàries de la branca general. «Ens han promès que els que ara estan jubilats seguiran cobrant el mateix, però els treballadors actualment actius tindran un canvi quan siguin passius. Què passarà amb la seva cobertura?», va preguntar Zapatero, tot matisant que, d’altra banda, és una modificació que «afectarà a tothom».



Per últim, el representant de la gent gran va demanar que, «igual que la CASS cobreix» les mamografies a les dones a partir d’una determinada edat, es faci el mateix en les proves de la pròstata dels homes, ja que és un dret fonamental per a la seva salut. «Sabem que el Govern té 50.000 coses importants i que les necessitats de la gent gran són una petició més», va lamentar Zapatero.



Pujar les pensions

El cap de Govern, Xavier Espot, però, no va opinar el mateix i va defensar que l’Executiu actual «continuï amb les accions que ja es van iniciar la legislatura passada», quan ell era ministre d’Afers Socials. Si bé va manifestar que «tenim un pla en fase d’implementació de totes les mesures que es van prometre en el seu dia», Espot va reconèixer que encara manca aplicar totalment un increment de quatre vegades l’IPC en totes les pensions. «Vam dir que aniríem reproduint aquest increment cada any perquè la gent gran augmenti el seu poder adquisitiu i d’aquí a poc aprovarem una llei de mesures urgents que comportarà que per aquest any tant el salari mínim com les pensions pugin entorn de tres o quatres vegades l’IPC», va reiterar el cap de Govern. Tot i que no va especificar quina quantia suposaria, va simplificar que «si les pensions s’han de pujar 10 euros, ho faran 40 euros». Ara bé, Espot va puntualitzar que tot plegat es farà «progressivament» i «d’acord amb la capacitat financera» de l’Executiu.



En la diada de la gent gran, celebrada al complex esportiu i sociocultural d’Encamp, hi van participar 450 padrins i padrines, en presència del copríncep episcopal.