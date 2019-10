Desviament a la zona d’obres del túnel de Tresponts

Els treballs de condicionament de la C-14 en el tram entre Organyà i el túnel de Montant de Tost comporten des d’aquesta setmana restriccions de trànsit a l’altura del túnel de Tresponts, situat cap al quilòmetre 164 de la carretera. L’afectació s’allargarà durant un període aproximat de dos mesos i té com a objectiu eixamplar el túnel antic, a la part més propera al nucli d’Organyà.

Com a conseqüència, durant les primeres quatre setmanes s’haurà de circular per la carretera antiga situada al costat de la galeria en pas alternatiu, tot i que només de dilluns a divendres. Mentre que els caps de setmana i festius, els vehicles en direcció a Oliana podran passar per l’interior del túnel. Superades aquestes quatre primeres setmanes, entre setmana es donarà pas alternatiu per dins de la galeria entre les vuit del matí i les vuit del vespre i durant la resta d’hores i dies el túnel estarà obert en els dos sentits de la marxa.