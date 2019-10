El judici del ‘cas BPA’ queda de nou ajornat a petició del fiscal

El judici de la causa principal del cas BPA ha quedat novament suspesa i sense una data fixada per a la seva represa. Aquesta vegada ha sigut el fiscal general, Alfons Alberca, el que ha fet la petició d’ajornament davant la possibilitat que la petició per a la seva recusació acabi al Tribunal Constitucional (TC). Així, doncs, la represa de la vista oral de la primera causa relacionada amb la intervenció de BPA –també coneguda com a cas Gao Ping per la seva relació amb la màfia xinesa– no s’iniciarà dilluns vinent, 21 d’octubre, com estava previst.



Cal recordar que va ser l’advocat Josep Anton Silvestre qui va presentar la petició de recusació del fiscal general, que de moment ha sigut denegada. El lletrat, però, té dret a recórrer la decisió al TC i temps fins el 28 d’octubre. En cas que passat aquest termini no ho hagi fet, Corts haurà de dictar un nou calendari per reprendre de nou la vista oral. Del contrari, si el recurs finalment s’acabi formalitzant, el judici es mantindria a l’espera de la resolució del Constitucional.



El Tribunal de Corts va comunicar ahir al matí la decisió de suspensió a totes les parts a través d’un aute breu que exposa els motius de l’ajornament.

Altres qüestions

Els advocats de la defensa consultats ahir també van recordar que més enllà de les recusacions presentades també hi ha una sèrie de qüestions prèvies que encara no s’han debatut que també podrien tornar a parar novament el judici. Entre les més importants destaca les diverses sol·licituds de les defenses per retirar les escoltes telefòniques espanyoles que s’han incorporat a la causa com a prova. Les demandes es basen en la coneguda ja com a sentència Campos dictada per al TC i que fixava que com que les gravacions s’havien fet per una autoritats judicial estrangera en el marc d’una altra causa no podien estar incloses en el cas BPA.



La petició de fer extensible aquesta decisió a totes les escoltes ja va ser denegada pel Superior, però ara les defenses la volen incloure com a qüestió prèvia per tenir l’opció de recórrer la decisió. De nou, el més probable és que els magistrats del cas BPA decideixin suspendre la vista fins que totes les instàncies judicials s’hagin manifestat al respecte per tal d’evitar seguir amb el procés i que més endavant s’hagi d’anul·lar per una sentència diferent a la inicial dictada pels altres organismes.