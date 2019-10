El Govern injecta 3 milions per pagar pòlisses d’Assegurances Generals

El Govern va decidir ahir injectar un total de 2,9 milions d’euros per garantir el pagament dels imports i de les incidències derivades de les pòlisses d’assegurances en vigor dels clients d’Assegurances Generals fins que expirin. Tres companyies d’assegurances del Principat –Assegur, Financera d’Assegurances i Multisegur–, que podran beneficiar-se de la meitat del paquet d’ajuts de l’Executiu –1,5 milions– per fer-hi front, seran les que assumiran aquests costos del ram de no vida i vida risc, que fan referència, per exemple, a les assegurances de llar, de cotxe, de salut o de cobertura de préstecs en cas de defunció. 1,45 milions es destinaran en concepte d’aval garantit pel Govern per cobrir altres eventualitats. Pel que fa a la cobertura sobre els paquets de plans de pensions, encara s’estan buscant alternatives per determinar qui i com s’acaben assumint i quina quantitat s’hi destina.

L’Executiu va decidir finalment apostar per aquesta via d’injecció de diners i no pel rescat directe d’Assegurances Generals, tot i que la intenció del Govern, segons el seu portaveu i ministre de Finances, Eric Jover, és que la companyia intervinguda des del passat mes d’agost retorni els diners a mesura que recuperi liquiditat. L’acció d’ahir, que va ser aprovada per l’Executiu, d’acord amb l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), i que va ser aprovada ahir mateix al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, permetrà donar «garanties» als clients que tenien contractades fins a 9.000 pòlisses, la meitat de les quals sobre assegurances de vehicles.

El futur, en l'aire

Com que la majoria d’aquest tipus de pòlisses són anuals, la titularitat dels contractes en vigor la seguirà tenint oficialment Assegurances Generals, però un cop vencin, els clients podran escollir si volen continuar amb aquesta companyia o canvien. Aquesta segona opció seria la més probable. En conseqüència, Assegurances Generals podria anar perdent negoci i podria acabar dissolent.

El president de l’AFA, Ramón López, va explicar que s’havien detectat «diferents problemes» molt greus de liquiditat i «deficiències tècniques»» d’Assegurances Generals, com ara que, segons semblarien indicar els primers informes, podria haver ofert productes per sota de preu. «Amb aquest decret el que fa el Govern és garantir que els usuaris d’Assegurances Generals tinguin els drets garantits fins al venciment de les seves pòlisses», va afirmar Eric Jover. La gestió i la titularitat d’aquestes pòlisses vigents continuaran anant a càrrec d’Assegurances Generals i que les companyies que són beneficiàries del programa d’ajuts el que fan és garantir la reassegurança, és a dir, que en cas que s’hagi d’executar una pòlissa, el client rebrà les prestacions que té contractades.

Intervenció a l'agost

L’AFA va decidir intervenir Assegurances Generals el passat 12 d’agost i vadecidir substituir de forma provisional l’òrgan d’administració de l’entitat asseguradora, concretament els tres membres del Consell d’Administració: el president Jaume Calvó, el vicepresident Amadeu Calvó i el secretari Jaume Vila. Per l’altra banda, va procedir a designar Jordi Torrellas com a administrador especial d’Assegurances Generals «amb les més àmplies facultats de gestió i administració de l’entitat».

La judicialització del cas

Jover i López van passar de puntetes sobre la judicialització d’aquet cas. Preguntat per si va portar el cas a la Batllia perquè investigui presumptes irregularitats, López no va confirmar ni desmentir si ho va fer, «No estic dient si ho he fet o no, però sóc respectuós amb el treball de les persones», va dir el director generalde l’AFA. Malgrat que a finals d’agost va arribar a planar sobre el sector la incertesa sobre les possibles repercussions d’Assegurances Generals, Ramón López va dir que s’està treballant amb «normalitat». «Hi havia un risc latent. Les persones amb pòlissa d’Assegurances Generals no tenien els seus drets garantits i hem près una decisió d’urgència», va justificar Jover.