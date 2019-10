SDP i DA volen una «marca blanca» amb Desperta Laurèdia, PS i L’A

Els moviments per tancar llistes a totes les parròquies són constants. A Sant Julià la fórmula de Laurèdia en Comú podria repetir, deixant fora Josep Miquel Vila i els seus afins i sumant Desperta Laurèdia, a Escaldes DA s’allunyaria del pacte amb els liberals amb Aleix i Barquín com a candidats, i a la Massana finalment sembla que CC i DA han superat l’escull de les sigles.

Sant Julià de Lòria: Llista transversal front a Vila i UL

El conseller de Cultura de Sant Julià de Lòria i dirigent de Progressistes-SDP, Josep Lluis Donsión, va admetre ahir que la seva formació ja ha mantingut una reunió amb DA en la qual s’han proposat «fer una marca blanca sense sigles» que inclogui al PS, a Desperta Laurèdia, independents «i gent de L’A si també estan interessats a participar-hi». «Fins ara hem anat parlant de forma separada i estem pendents d’una reunió en la qual hi serem tots que encara s’ha de confirmar. I allà és on es courà tot», va afegir Donsión, partidari de fer «una candidatura única».

De moment, el dirigent progressista va reiterar que la trobada amb els demòcrates «ha anat molt bé» i va posar en valor la «sintonia» amb un projecte «que és bastant social». Pel que fa als dos agents polítics restants de la parròquia, el projecte de l’actual cònsol, Josep Miquel Vila, i la candidatura d’UL, Donsión va manifestar que «ni ens hem reunit ni hem parlat». En qualsevol cas, el conseller comunal va recordar que «les circumstàncies a Sant Julià són una mica peculiars i no m’atreveixo a dir quan tancarem la llista».

Escaldes-Engordany: Aleix i Barquín, opció sense liberals

El comitè parroquial de DA a Escaldes-Engordany ha decidit finalment apostar per Miquel Aleix i Núria Barquín per liderar la seva candidatura de cara a les comunals. El tàndem hauria permès acontentar a tots els sectors del partit, si bé dificultaria un pacte amb L’A. Tot i que des de les files demòcrates es donava l’opció per confirmada, la que va ser consellera de Cultura, ahir, apuntava que encara no estava del tot tancat. «Hi ha més punts a favor que no pas en contra, però no he donat una resposta ferma», va afirmar. En mans dels candidats també hi quedaria la decisió de si finalment es pacta amb liberals. Barquín no va voler avançar-se i fonts liberals destacaven Aleix «com un bon candidat» i remarcaven que la prioritat és que hi hagi entesa en el projecte. Si finalment no hi ha acord, DA se sentiria prou còmode perquè un escenari amb tres llistes els evitaria un enfrontament directe amb el PS.

La Massana: Llista de CC i la resta de sigles al programa

Després de dies d’estira-i-arronsa, CC i DA van tancar dilluns al vespre un acord per fer una candidatura conjunta a la Massana. Els demòcrates haurien accedit a concórrer en una llista sota el nom de CC a canvi que les sigles de la resta de formacions apareguin dins el programa sota de les de la plataforma. De fet, ja es va nomenar una comissió electoral per buscar els candidats amb sis membres i tres suplents que inclouen totes les sensibilitats presents a CC. Els integrants són David Baró, Raül Ferré, Carles Naudi, David Montané, Jordi Areny i Marcio da Costa amb Jael Pozo, Jordi Verdaguer i Judith Pallarés com a suplents. Tot plegat està previst que es comuniqui al comitè local de DA en una reunió prevista per demà.

Encamp: Treball per a una llista d’independents

Els impulsors d’Agrupament Encampadà asseguren que segueixen treballant per configurar una candidatura de cara al 15D. Malgrat que en alguns moments la confecció de la llista semblava encallada, fonts properes al grup apunten que la idea és estar presents als comicis amb un grup de persones «de diferents sensibilitats, molts independents i alguns propers a algun partit polític». De moment, ningú parla de noms per encapçalar el projecte.

Canillo: Cerni Pol, amb opcions de repetir

Després de confirmar els números 1 i 2 de la llista, DA mira de quadrar la resta de membres de la candidatura. Segons fonts consultades, Miquel Casal Rossell, fill de l’actual conseller Miquel Casal, seria la persona escollida per ocupar el lloc número 3. Pel que fa als actuals membres de la corporació, Cerni Pol seria un dels més ben posicionats per repetir.