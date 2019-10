Un dels vuit reclusos que van fer vaga de fam segueix en dejuni

Com a resposta a aquests demandes, el cap de Govern, Xavier Espot, va mostrar-se obert a reflexionar la implementació de millores tot i que va assegurar que «hem de fer un exercici de ponderació i equilibri» per tal de valorar que «les condicions de reclusió dels nostres interns al centre penitenciari són francament satisfactòries».

El darrer aspecte pel qual es queixen és que desitjarien passar menys temps a les cel·les. La normativa estableix que els presos han de tornar a les cel·les a les 19.00 hores per fer el sopar mitja hora més tard, tot i que fins a les 20.30 hores poden sortir per fer trucades telefòniques.

El segon aspecte que reclamen és tenir més temps per fer trucades telefòniques. Actualment la normativa penitenciària vigent deixa patent que els reclusos disposen d’uns 30 minuts setmanals i des del centre van manifestar que aquest període de temps acostuma a ampliar-se fins als 45 minuts.

En aquest sentit, els interns van fer arribar a la direcció una carta que recollia tres demandes que consideren que milloraria ostensiblement la seva qualitat de vida al centre, tot i que des de la direcció del van assegurar que en tot els casos es compleix la normativa amb escreix. La primera reivindicació és que els agradaria comptar amb més varietat de menjar. Respecte a aquesta qüestió, des del centre van assegurar que es marca la quantitat d’àpats i es fan inspeccions rutinàries de menjar. De totes maneres, el Govern va informar que ja s’han reunit amb l’empresa que porta el menjar per tractar d’analitzar la situació.

El passat divendres a la nit un total de vuit reclusos en situació de presó preventiva van reprendre una vaga de fam en protesta per les condicions en les quals viuen al centre penitenciari de la Comella. Dos van renunciar a la vaga el dissabte i cinc van abandonar el dejuni el dilluns. Així doncs, d’aquests encara continua un reclús que acumula cinc nits sense ingerir cap tipus d’aliment sòlid, segons va informar el Govern.

