El Concurs de curmetratges RECcrea es posa en marxa

La sisena edició del Concurs de curtmetratges RECcrea, organitzat pel Servei de Política Lingüística del Govern i l’Associació Ull-Nu, encara un nou any amb l’objectiu d’incentivar els joves en la creació audiovisual.

Va dirigit a estudiants de tercer i quart de segona ensenyança. Els curtmetratges que es presentin han de ser en llengua catalana, de temàtica lliure i no poden tenir una durada superior als vuit minuts. El termini per lliurar els originals finalitza el 24 d’abril del 2020. El RECcrea consta de dues fases formatives a les aules. El guionista Albert Galindo explicarà què és i com es crea un guió i l’Associació Ull-Nu orientarà els alumnes en l’elaboració dels curtmetratges, la direcció d’actors i la supervisió del treball audiovisual.

El guanyador rebrà un val de compra per a Pyrénées Andorra de 700 euros. El premi pel segon serà de 500 i de 300 pel tercer. Aquests curts s’emetran a Andorra Televisió. L’any passat es van presentar un total de 30 originals, participant-hi un centenar d’alumnes. Les bases completes es poden consultar al web www.catala.ad.