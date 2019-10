L’Aula de Teatre busca actors per a la seva pròxima obra

Iniciativa per trobar cares noves que es pugin a l’escenari. L’Aula de Teatre i dansa del Centre Cultural La Llacuna engega un càsting per trobar actors i actrius que participin en el pròxim muntatge que realitzarà, que serà el juny de l’any vinent.

Les proves es portaran a terme el 22 i 23 d’octubre i el 5 i 6 de novembre. Estan obertes per a persones majors de 17 anys. La intenció, a més de comptar amb nous integrants per a l’obra, és oferir un espai artístic i lúdic, per experimentar, fer i aprendre teatre a partir dels elements més bàsics de la interpretació. La confecció dels actors escollits, respecte a les seves aptituds, determinaran el muntatge teatral que s’acabi treballant i interpretant. Les proves es duran a terme a les 20.30 hores els quatre dies que es realitzen.

L’Aula de Teatre va formar-se el 1992 amb una vocació formativa, però també amb la d’expandir el panorama creatiu i que fos un punt d’unió cultural. Des del seu naixement ha estat un referent en l’àmbit de la interpretació al país i ha acollit més de 1.500 alumnes, sent el primer punt en les arts escèniques de joves que s’hi han acabat dedicant de manera professional, com és el cas de Roger Casamajor, Boris Cartes, Irina Robles, Alfons Casal, Núria Montes; o Héctor Mas i Dani Arellano, en el camp cinematogràfic.

Els últims muntatges que ha desenvolupat, amb al Teatre Comunal com a seu de les funcions, són Llei de vida i Submergir-se en l’aigua.