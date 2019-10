La percepció del dolor i l’art com a via d’expressió

Amb la idea que els joves puguin conèixer de primera mà el treball dels artistes, el Ministeri de Cultura i Esports i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, amb la Universitat d’Andorra (UdA) van signar un conveni perquè els ocupants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats Faber-Andorra realitzin activitats amb els estudiants del país. Irina Poleschuk és la primera a participar en la iniciativa.

La investigadora, artista, escriptora i professora d’Història i Teoria de les Arts a la Universitat de Hèlsinki va participar ahir en una trobada amb els estudiants de l’UdA. Es tractava d’un taller on va parlar sobre la percepció del dolor mitjançant l’art com a via d’expressió en el marc del bàtxelor de Ciències de l’educació. Els estudiants van tenir l’oportunitat d’aprendre com es pot utilitzar l’art per treballar l’expressió del dolor amb els infants. Poleschuk es troba a Faber-Andorra des del passat 9 d’octubre i portarà a terme una segona sessió amb els estudiants del bàtxelor d’Infermeria on es treballaran les emocions en situació de dolor i patiment expressades a través de l’art. Paral·lelament a aquesta col·laboració, realitzarà un taller creatiu pràctic juntament amb la psicòloga i art-terapeuta Yolanda Blanco. L’activitat anirà dirigida a treballar l’expressió del dolor amb malalts crònics a través del collage.

Poleschuk treballa durant la seva estada al Principat en l’estudi fenomenològic del dolor, camp en què ha centrat la seva investigació postdoctoral. El seu objectiu principal és obrir plenament el debat sobre la dimensió intersubjectiva del dolor i els seus impactes ètics, abordant la normativitat del dolor imposada pel discurs mèdic oficial en contraposició a la narrativa del pacient.