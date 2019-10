Andbank presenta una hipoteca a euríbor més 0,95%

Andbank ha renovat l’oferta hipotecària a Andorra per reforçar la seva proposta de valor per als clients del Principat. La nova hipoteca, a tipus variable, planteja un diferencial d’euríbor 12 mesos més 0,95% i una comissió d’obertura del 0% que la converteixen en la més econòmica de les disponibles actualment a Andorra.



En el context actual de tipus d'interès baixos, l’entitat ha decidit millorar la seva hipoteca de primera residència, que cobrirà fins al 80% del valor de l’immoble. Aquestes condicions estaran disponibles fins a final d’any, i poden subscriure’s a qualsevol de les nou oficines d’Andbank a Andorra o a través dels banquers privats del Principat.



Segons Jordi Padrós, director de Banca País, “amb aquesta nova hipoteca volem donar resposta al mercat hipotecari andorrà i refermar el nostre compromís d’oferir als clientes de banca privada a Andorra un servei integral, que doni resposta a totes les seves necessitats”. “Poder oferir aquest interès tan competitiu i l’absència de comissions per ser una entitat sòlida, com acredita el nostre nivell de solvència del 15,76 % –gairebé 1,6 punts per sobre de la mitjana europea–, i unes ràtios de cobertura de liquiditat i de crèdits sobre dipòsits del 360 i el 55,14%, respectivament”, ha afegit Padrós.



Andbank, entitat de referència de Banca Privada Internacional del país, complementa la seva oferta de valor basada en l’excel·lència i l’àmplia gamma de serveis de gestió patrimonial amb productes de finançament, cobertura de riscos, assegurances i targetes, que faciliten les necessitats financeres dels clients.