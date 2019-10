El Govern incrementa les quotes de temporers un 14%

El Consell de Ministres va aprovar ahir les noves quotes d’autoritzacions d’immigració per a la temporada d’hivern, que enguany s’han xifrat en 4.605, el què representa un increment del 14,18% en comparació amb la temporada passada. Pel que fa al repartiment, 2.714 són per a treballadors extracomunitaris, 1.711 per a comunitaris i 180 per a fronterers.



El ministre Portaveu, Eric Jover, va explicar que per ficar aquest contingent –que es podria arribar a ampliar fins a un 30%– «s’han tingut en compte les demandes dels agents econòmics i el consum de quotes d’anys anteriors». Així mateix, Jover va detallar que del total d’autoritzacions, 2.493 corresponen al sector hoteler, 1.120 a treballadors de les pistes d’esquí, 474 a establiments de restauració de les pistes, 65 a agències de viatges, 268 al lloguer d’esquís, 110 al comerç i 75 al sector de la neteja. D’aquesta manera, l’increment més notable s’ha produit en el sector hoteler i en el de les pistes d’esquí amb un 18,71% i un 15,58%, respectivament, en comparació amb la temporada 2018-2019.



Pel que fa a la quota general, es van aprovar 850 autoritzacions, les mateixes que les acordades l’any passat. Igual que en les quotes de temporada, aquestes són ampliables en un 30%. Els permisos de treball, va afegir el ministre, s’han fixat tenint en compte «la millora experimentada en el mercat laboral».