El salari mínim pujarà un 3,2% el 2020 i serà de 1.083 euros

Tal com havia insinuat el cap de Govern, Xavier Espot, aquest dimarts, l’Executiu va aprovar ahir fixar el salari mínim interprofessional en 1.0833, euros, un 3,2% més que actualment. El ministre Portaveu, Eric Jover, va explicar que «tenint en compte que l’IPC aquest any es preveu situar en un 0,8%, l’increment del salari mínim serà de quatre vegades l’IPC». El nou salari sarà aplicable a partir de l’1 de gener del 2020 i forma part d’un decret d’un nou paquet de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu. Jover va assenyalar que l’import s’ha fixat amb l’objectiu «d’anar equiparant progressivament el salari mínim al cost de la vida real» i seguint la recomanació del Consell d’Europa.



Respecte a les pensions, les que estiguin per sota del salari mínim, també tindran un increment del 3,2%, sempre que els beneficiaris resideixin a Andorra o acreditin un mínim de 25 anys cotitzats.



En el mateix paquet s’inclou allargar un any els contractes de lloguer que vencin el 2020 i es prohibeix pujar el lloguer més enllà del que ho faci l’IPC. No obstant això, hi haurà excepcions com quan el propietari cedeixi l’immoble al Govern per a usos socials o quan el vulgui recuperar per a ús propi o de familiars.