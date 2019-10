Pujades generalitzades pels nous preus mínims del tabac

El BOPA va publicar ahir les llistes amb els preus mínims de venda del tabac. Unes tarifes que un cop entrin en vigor suposaran un increment de preu en pràcticament en totes les marques, si bé les anomenades low cost seran les que es veuran més afectades, amb augments que poden arribar al 20%. Això suposa, en relació amb el preu del cartró, pagar uns 5 euros més que fins ara.



Les llistes inclouen més de 1.700 referències tant dels cigarrets que es venen en paquets, com tabac d’embolicar o de pipa. Alguns comerciants consultats per EL PERIÒDIC van voler remarcar que exceptuant les marques low cost, la resta no patiran variacions gaire importants, sempre i quan els comerços les estiguessin venent al preu recomanat pels fabricants. En canvi, on també es notarà una pujada serà en el cas del tabac negre. El tabac d’embolicar o el puros cubans, pràcticament no haurien de notar pràcticament diferències.

Vigència

Segons l’edicte publicat ahir al BOPA, les noves tarifes mínimes de venda del tabac entrarà en vigor el dia 23 d’octubre i els comerciants consultats es mostren satisfets amb la mesura. Fins ara, van assenyalar, es produïa una gran divergència de preus en funció d’on comprava el producte el client i fins i tot es podien arribar a donar diferències de 3 o 4 euros en el mateix producte segons si s’adquiria en un establiment o un altre.



Segons es va explicar des del Govern, la fixació d’aquests preus s’ha fet preveient que es pugui mantenir un diferencial mitjà de prop del 30% respecte al preu de venda d’aquests productes al mercat espanyol, en una acció de lluita contra el contraban.