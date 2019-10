Afectacions al transport de viatgers i de mercaderies pels talls a Catalunya

Tant les línies internacionals d’autobús que van a Barcelona com el transport de mercaderies i carburants provinent del país veí ahir ja van patir diverses afectacions pels talls que s’estan produint a diferents carreteres de la xarxa viària de Catalunya com a conseqüència de les Marxes per la Llibertat que l’ANC i Òmnium han convocat com a forma de rebuig a la sentència del procés contra els líders independentistes. Tal com van anunciar des de les diferents companyies d’autobús, els serveis es veuran novament alterats durant la jornada d’avui mentre que de cara a demà, quan hi ha convocada una vaga general a Catalunya, algunes s’estan plantejant anul·lar tots els serveis.

Tot i que des de les companyies van indicar que els passatgers s’estan mostrant comprensius perquè les afectacions no depenen d’ells, el ministre Portaveu, Eric Jover, va manifestar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que «qualsevol situació d’inestabilitat o, com en aquest cas, que impliqui talls a les principals vies de comunicació amb Andorra ens preocupa perquè afecta la mobilitat dels nostres ciutadans i l’activitat econòmica del país, ja que ens proveïm de mercaderies que entren per les nostres dues fronteres».

L’ANC Alt Urgell ha organitzat un autocar per unir-se divendres a la marxa provinent de Tàrrega

Precisament ahir a la tarda l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra va emetre un comunicat on explicava que «els camions s’havien vist aturats o bloquejats a conseqüència dels talls a les carreteres». De tota manera, ja van especificar que l’entitat «segueix amb atenció com van desenvolupant-se els esdeveniments per tal que les empreses afectades puguin organitzant-se en la mesura del possible i seguir treballant dins de la normalitat». Per exemple, estan replanificant els viatges o buscant vies alternatives per al seu recorregut, així com avançant serveis de transport ja programats per minimitzar l’afectació de la vaga general.

Altres itineraris i més temps

Direct Bus i Andbus, que fan el trajecte d’Andorra a Barcelona per la C-14 i l’A-2, ahir van topar amb els talls que van produir-se a l’autovia a l’alçada d’Igualada. «Hem hagut de desviar-nos just a aquell punt i això ha provocat retards inevitables», va apuntar el director general d’Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel. Des d’Andbus, Albert Vinseiro va explicar que de seguida que van trobar-se amb els talls van començar a desviar els autobusos per Solsona i Manresa per reincorporar-se a l’A2 a l’alçada d’Abrera. De cara a avui, totes dues companyies mantenen el servei habitual tot i advertir que no poden garantir-ne els horaris. «Hi ha incertesa i estem pendents de l’evolució de les manifestacions per buscar les millors combinacions», va manifestar Gabriel. «La informació dels Mossos d’Esquadra ens està ajudant molt», va afegir Vinseiro, que va indicar que alguna expedició ahir ja va haver d’anar pel Túnel del Cadí.

Direct Bus ha suspès el servei de divendres, mentre que Andbus i Alsa intentaran garantir el màxim d’horaris

Pel que fa a demà, en canvi, Direct Bus ja va anunciar que suspèn el servei durant tota la jornada a causa de la vaga general programada a Catalunya, mentre que Andbus manté el servei i confia a poder realitzar almenys les línies del matí. L’altra companyia que connecta amb Barcelona, Alsa, va assegurar que ahir no va patir afectacions i que de cara a divendres el servei es desenvoluparia amb gairebé absoluta normalitat, tot i que avui ha de decidir quins horaris haurà de suspendre inevitablement.

Accions de l’Alt Urgell

Des de l’ANC Alt Urgell, estan organitzant un autocar per unir-se divendres a la Marxa per la Llibertat provinent de Tàrrega. «Sortirem a les cinc del matí de l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell i recollirem gent a Organyà, Coll de Nargó, Oliana i Ponts amb la idea d’arribar a les nou a Pallejà i allà esperar que arribi la marxa de Tàrrega per afegir-nos-hi», va concretar la coordinadora de l’ANC Alt Urgell, Maria Mas. Ahir pràcticament ja havien cobert les 55 places de l’autocar, amb gent provinent d’Andorra també, però encara no han decidit si n’habilitaran algun altre. Pel que fa a possibles talls entre Andorra i la Seu, Mas va dir que no sabia si podria donar-se aquesta situació, «ja que tot s’està produint de forma bastant espontània i sense avisos, però no significa que en algun moment no es pugui prendre aquesta decisió».

Nova protesta a l’aeroport del Prat

Després de la protesta improvisada de dilluns a l’aeroport del Prat, ahir va anunciar-se’n una de nova de cara a aquest cap de setmana. Justament els col·lectius Pícnic per la República, Ens Plantem i els CDR van llançar la convocatòria a través de les xarxes socials i malgrat indicar que concretaran els detalls més endavant, ja van avançar que «els manifestants preparin una motxilla amb aigua i menjar» per passar el cap de setmana. Tot i que les companyies d’autobús que operen al Principat encara veuen lluny el fet, aquesta situació podria alterar novament els seus serveis.