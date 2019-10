L’Ajuntament de la Seu aprova una moció per l’amnistia

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir una moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem espanyol pel judici contra l’1 d’octubre. El text, proposat per l’Associació Catalana de Municipis i que consta de 10 punts, es va aprovar amb el ple suport de l’equip de govern (Junts per la Seu i ERC), mentre que els grups de Compromís i la CUP van votar els punts per separat. La sessió, de caràcter extraordinari, va comptar amb una notable assistència de veïns i veïnes que van omplir la sala d’actes del consistori, va informar Ràdioseu.

En nom de l’equip de govern, l’alcalde Jordi Fàbrega va llegir el text íntegre, que en el seu títol va demanar «l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes» i va reivindicar el dret d’autodeterminació. El document va començar assegurant que «definitivament, la democràcia a l’Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort i que «aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir» perquè «en democràcia, votar no és cap delicte» i «les idees no es jutgen». El text va expressar també la «tristor i profunda indignació» amb la sentència, ja que «suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives».

El manifest també va alertar que «el judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat», en què «l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, o agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència». També s’hi va constatar que «les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte». A més, a la moció s’hi va constatar que la sentència «no atura» la voluntat d’acabar amb el «règim del 78».