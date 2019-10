Progrés dels corredors de la FAE a la pretemporada d’Ushuaia

Els equips de tècnica d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) van tornar a Andorra d’Ushuaia amb una important càrrega de treball, tant en dies d’esquí com de preparació global, pensant en la temporada hivernal europea. Les condicions van ser dures, amb jornades de mal temps, i els esforços de l’equip d’entrenadors va ser molt alt, amb un nivell de compromís extra per intentar que els esportistes tinguessin les millors condicions possibles per entrenar.

Segons el tècnic Fred Beauviel, «hem tingut molta neu i condicions meteorològiques una mica difícils». «Hem hagut de treballar moltíssim a pistes cada dia per tenir unes condicions òptimes per als atletes, tot i això, han donat el màxim que han pogut, han resistit la càrrega d’entrenament gràcies sobretot a la preparació física que han fet aquest estiu».

Així mateix, va indicar que «aquest període a l’hemisferi sud és bastant important perquè tots els equips nacionals estan allà i ens podem comparar». «Podem veure qui està en forma, qui s’entrena, com estem nosaltres, mirar cronos i comparar-nos, així veiem com van les coses», remarcava i destacava que «a més, estem en condicions hivernals reals». «Tenim neu d’hivern, condicions que són les mateixes que podem trobar a l’hivern a les curses a Europa. Per això, és important fer aquest desplaçament», reiterava.

Així mateix, va revelar que «tècnicament hem progressat molt, hem fet molta feina i als atletes els veig bastant preparats i bastant en forma. En tot cas, és veritat que hi ha un programa que dura tot l’hivern i que encara queda molt per treballar». «Ara estan previstos períodes de descans i de preparació física també, abans de tornar un altre cop a esquiar, uns quants anirem a Alemanya –Wittenbuth, en pista indoor– a fer eslàlom i d’altres a Stelvio amb Joan Verdú i l’equip de França de Copa d’Europa», afegia i assegurava que «després, tot l’equip tornarà conjuntament al mes de novembre a fer entrenaments a Suècia i Noruega, per preparar així les primeres curses».