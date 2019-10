La FAR vol per escrit les condicions que tenia fins ara amb el Nacional

La gespa de l’Estadi Nacional s’ha convertit en una sèrie digna d’estar a Netflix i en el capítol 358, la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) assegura que vol tenir un conveni firmat amb les mateixes condicions que ha tingut fins ara amb la infraestructura, després d’haver patit per la gestió que el Govern n’ha fet del tema, ja que va prendre la decisió –segons ells de manera pràcticament unilateral– de canviar-la abans del partit contra Turquia per ordres de la UEFA. En aquest sentit, el president de la FAR, David Ferré, va explicar a EL PERIÒDIC que «encara no tenim concretat quan serà aquesta reunió», però que «se celebrarà la setmana vinent». «L’objectiu ha de ser firmar un conveni per mirar com s’utilitza el camp entre el futbol i el rugbi», aclaria i remarcava que «les condicions que volem és tenir la màxima disponibilitat pel rugbi». «Mira si és fàcil però no sé com anirà, vull saber com respiren i el que proposen, perquè potser el que ofereixen és més del que demano», assegurava i afirmava que «demanaré utilitzar-lo el màxim».

Ferré recorda que la FAR no ha triat la gespa del Nacional i destaca les presses amb les quals s’ha fet tot

En aquest context, va reiterar que «fins ara no hi ha hagut cap conveni» i que per tant, «volem com a mínim mantenir les condicions que hem tingut fins ara i posa-les per escrit, de moment estem contents per com s’han gestionat les coses, ja que no hi ha cap ensurt a part de les ximpleries d’algun partit que no hem pogut jugar a casa». «El VPC ara haurà de disputar quatre enfrontaments seguits fora de casa, no és que sigui gaire ideal perquè anem segons a la lliga i això està súper bé», destacava i comentava que aquest panorama de marxar fora «no és l’ideal, però és el que hi ha, anem fent».

Per tant, segons Ferré, que havia anunciat la seva dimissió després de no haver pogut gestionar les coses com ell volia, va indicar que «el conveni és per calmar els ànims». «Vull tenir-lo signat i que la gespa no molesti per jugar a rugbi, de moment sóc escèptic, però s’ha de fer confiança perquè les coses es van complint tal com ens han dit». «La reunió s’ha de fer abans que les obres acabin», reiterava i amenaçava en «tornar a negociar si no ens convé el que ens proposen».

Així, va subratllar que la gespa «en teoria està homologada» però que «no l’hem triat nosaltres, ho ha fet el Govern». «No tinc ni idea de quina serà perquè no l’he vist però en principi compleix els requisits, encara que tot depèn de com es faci l’homologació, amb aquestes presses que hi ha hagut no en tinc ni idea», denunciava i puntualitzava que «ja ens manifestarem quan la provem».

Per un altre costat, va comentar que «no hi ha hagut cap problema amb els entrenaments a l’Estadi Comunal, de moment, perquè tothom està més o menys entrenant, encara que queden 15 dies». Tot i això, es va mostrar descontent perquè «no és fàcil, no tenim els pals». «Estem fent el que hem de fer, evidentment afecta els jugadors perquè no es pot preparar del tot bé, quan estigui tot ja en parlarem», concloïa.

El PS demana al Govern que respongui sobre el canvi de la polèmica gespa del Nacional

Jordi Font, conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, va presentar una sèrie de preguntes al Govern sobre el polèmic canvi de gespa de l’Estadi Nacional. Demana com és que s’ha decidit canviar la gespa a mitja temporada esportiva i perquè no s’ha fet en període de descans. Així mateix també pregunten com afecta aquest canvi a la FAR i al VPC, així com quins acords s’ha arribat amb l’entitat perquè continuïn entrenant.

Per altra banda, el PS també vol saber, «ateses les complicacions que ja s’han presentat anteriorment», els certificats d’homologació amb els quals comptarà així com quins són els detalls del contracte amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF). A més, «atesa la més que sorprenent disponibilitat financera de la FAF i els fets ocorreguts amb alguns membres de l’anterior junta directiva de la mateixa», volen saber si «és possible que el Govern sol·licités al Fiscal General que nomenés un acompanyant, o bé un assessor econòmic judicial, a fi i efecte d’ajudar als membres de la nova junta de la FAF a restablir la imatge de transparència i seriositat».