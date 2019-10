La federació d'atletisme se centrarà en els Europeus de París

La Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) ja es troba immersa en plena pretemporada. El curs olímpic comença l’1 de gener.

En aquest sentit, Pol Moya és candidat a ser un dels representants als Jocs, ja que la IAAF dona una invitació a Andorra. Segons Kevin Poulet, membre de la comissió tècnica de la FAA, «han estat dues temporades atípiques perquè la darrera ha acabat fa dues setmanes i la següent comença aviat perquè Tòquio és al juliol en lloc de l’agost i tenen 10 mesos per preparar els Jocs». Així, va indicar que «les mínimes s’han endurit moltíssim per part de la IAAF i ni els espanyols arriben a fer-les». «Hi ha un sistema de rànquing per classificar-se i ara cap andorrà té la possibilitat per fer-ho», recordava i remarcava que «ens donaran una invitació i el COA ens va anunciar que portarien un noi i una noia de qualsevol esport». «Allà ells com faran la diferència», sentenciava.

En aquesta línia, va fer èmfasi en el fet que «la nostra feina és portar un atleta sigui noi o noia. Acabant la temporada, en primer lloc hi ha Pol Moya i segon, Nahuel Carabaña». Malgrat això, el gran objectiu que es planteja la FAA són els Campionats d’Europa de París que es disputen a l’agost. «Podem portar quatre o cinc atletes, seria important fixar-nos en aquella competició», sentenciava i reiterava que Moya ja té la mínima i que «pot passar de ronda», mentre que Carabaña «la pot aconseguir, igual que Carles Gómez, que s’hi pot aproximar». Quant a la temporada passada va explicar que «he trobat a faltar nivell femení perquè sortíem d’una Cristina Llovera i d’una Clàudia Guri».

A més, els Jocs dels Petits Estats d’Europa 2021 són l’altre gran objectiu: «Ja ho preparem, però depenem de l’ajuda del Govern, serà un gran repte organitzatiu de la FAA i pels esportistes».