El Poliesportiu, de rosa contra el càncer de mama

«Mai por és un lema perfecte en la lluita contra el càncer, estem molt agraïts al club per aquesta acció perquè ens permetrà recollir recursos», va remarcar el president de l’entitat Josep Saravia. «És important per a nosaltres ajudar i donar visibilitat en tot el que calgui a una associació que fa una feina tan destacada, pràcticament tot ha sentit de prop aquesta malaltia», remarcava Gabriel Fernández, cap de comunicació del club.

El Poliesportiu es vestirà de rosa aquest dissabte en el partit contra el San Pablo Burgos. El MoraBanc Andorra i l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), en el marc del seu acord i coincidint en el Dia mundial contra el càncer de mama han arribat a un acord de cara a aquest pròxim partit i es vendran polseres de color rosa per valor de tres euros amb el lema del club Mai por. A més, es farà un mosaic rosa, amb la col·laboració de Catalana Accidente, entre el primer i el segon quart.

