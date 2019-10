Noa presentarà el seu últim disc al Centre de Congressos

El disc està produït per Quincy Jones i Noa posa lletra a les peces musicals del compositor alemany Johann Sebastian Bach. Són dotze cançons escrites en anglès i hebreu i que estan inspirades en diversos temes, com són la tecnologia, la religió, l’escalfament global, el feminisme, les relacions a l’era d’internet i el conflicte a Palestina, una temàtica que mai ha esquivat i en la qual sempre s’ha involucrat. Noa és d’origen israeliana i iemenita, però va criar-se a Nova York i és ambaixadora de Bona Voluntat de les Nacions Unides. El seu antic col·laborador, Gil Dor, es va encarregar de realitzar els arrenjaments a la guitarra. El disc i cadascun dels concerts pretenen trencar barreres de llengua, religió, gènere, generacions i l’estigma de construir un pont d’excel·lència musical, respecte i alegria. I sobretot aporten molta esperança. Les entrades poden comprar-se des d’ahir a un preu de 20 euros a andorralavella.ad/entrades.

L’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà el 15 de novembre el concert de Noa, la popular cantant israeliana que a la capital del Principat presentarà el seu últim treball, Letters to Bach, que ha vist la llum aquest any. Les entrades ja es troben a la venda.

Per El Periòdic

