El Ballet de Moscou porta ‘El Trencanous’ a Andorra la Vella

Quatre mesos després d’haver representat al Principat El llac dels cignes, el prestigiós Ballet de Moscou torna al país. En aquesta ocasió ho farà representant un altre gran clàssic, El Trencanous. Serà el 19 de novembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’espectacle està englobat en la gira d’hivern de la formació, que posa punt final a un any i mig de celebracions del 30è aniversari de gires internacionals.

Amb les dates nadalenques apropant-se, és època per representar aquest ballet. De fet, és el que més es pot veure sobre l’escenari en aquest període de fantasia. Amb la música de Txaikovski acompanyant sempre als protagonistes. Clara i el Trencanous entren a formar part d’un conte, passant tota mena d’aventures. La coreografia és a càrrec de Màrius Petipà i com a solistes estan els ballarins mundialment reconeguts Elena Antsupova i Aleksandr Petrishenko, sota la direcció de Timur Fayziev.

Elena Antsupova i Aleksandr Petrishenko són els solistes de l’obra, amb música de Txaikovski

«La vida d’un ballarí exigeix un compromís total. Els assaigs són diaris i moltes hores, s’ha de dur una vida espartana, dedicada a millorar la tècnica, controlant les hores de son i de descans i, naturalment, cuidar molt l’alimentació. Però quan s’està enamorat de la dansa tot això no suposa un sacrifici, ans al contrari. La companyia es converteix en la teva família, passes tot el temps amb ells, i la professió és tan absorbent que et deixa poc o cap espai per a altres coses», indicava Fayziev, que va fundar la companyia el 1989. El Ballet de Moscou compta amb un repertori extens on destaquen títols com El llac dels cignes, El Trencanous, La Bella dorment, El Somni d’una nit d’estiu i les seves últimes produccions: Carmen, Don Quixot i Romeu i Julieta.

El 1991, la companyia va ser escollida per Rudolf Nureyev per a la seva última gira per Europa. Des de fa temps és una de les formacions de ballet més importants de Rússia, sumant més d’una seixantena de gires per tot el món, visitant entre altres països com Japó, Xina, Taiwan, Itàlia, Suïssa, Anglaterra i Espanya.

A Andorra, a més, la companyia oferirà una master class per a les escoles de dansa el 14 de novembre. Les entrades, que tenen un preu de 25 euros, es troben a la venda a través de la web www.factoriacultural.com.