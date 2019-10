Llobera i Arnabat, preparats per competir al 1000 Dunes

Margot Llobera i Josep Maria Arnabat prendran part a partir de diumenge en el 1000 Dunes Raid, una prova que es caracteritza per tenir una de les navegacions més complicades de tot el calendari d’aquesta mena de proves. La cursa es disputa fins al 27 d’octubre i té més de 2.500 quilòmetres d’especials entre les set etapes celebrades entre Granada i Zagora, Marroc.

Per a Llobera, que vol revalidar el seu primer lloc en categoria femenina, la prova servirà per preparar el Dakar 2020 i, per tant, és una de les cites més esperades del seu calendari, ja que té un llibre de ruta molt complex i extrem i a més, no compten amb assistència mecànica. Així mateix, s’haurà de dormir al desert i hi haurà una etapa amb navegació nocturna. «Estic encantada de poder tornar a participar en aquesta prova perquè és un entrenament brutal en el qual et trobes dificultats, potser majors de les que em trobaré al Dakar», comentava i assenyalava que «Miguel Puertas, l’organitzador, està sempre molt pendent de la meva evolució i aquests dies serviran per veure on estic físicament i mentalment, però arribo confiada i en el meu millor moment esportiu».

Així mateix, va indicar que «l’any passat va ser una gran satisfacció perquè vaig superar els meus problemes i finalment, vaig completar tot el recorregut». «Aquest any considero que he millorat en navegació, estic molt confiada», revelava i assegurava que «m’espero qualsevol cosa». Pel que fa al Dakar, va indicar que segueix treballant respecte al finançament i que «encara no el tenim del tot tancat , espero que el 1000 Dunes serveixi per animar un poc als patrocinadors que falta per sumar-se al projecte».

Per la seva banda, Arnabat va comentar que «amb 57 anys seré el més vell de la competició, però sóc d’esperit jove i no em fa res», comentava i remarcava que «m’ho prenc com una excursió». «És una cursa especial perquè no és d’anar a estripar, sinó de ser regular. Tinc l’experiència però no tinc la velocitat», assegurava.