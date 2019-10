L’AUTV obre inscripcions el pròxim 13 de novembre

Comença el compte enrere per a la dotzena edició de l’Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV). El pròxim 13 de novembre hi haurà més de 3.000 inscripcions disponibles per a les cinc curses i dues marxes populars que tindran lloc a Ordino del 7 al 12 de juliol.

Un any més, les muntanyes d’Andorra tornaran a ser l’escenari d’un dels esdeveniments de trail running de més renom internacional i Ordino acollirà, un cop més, a milers de corredors que no es voldran la cursa. L’espectacularitat de les muntanyes, els grans paisatges, l’escalfor del públic i els valors com la solidaritat, la superació i la cura pel medi ambient van fer que corredors de més de 50 nacionalitats competissin l’any passat. A més dels participants habituals de França, Portugal, Regne Unit o Espanya se n’hi afegien per primer cop d’altres provinents de Taiwan, Mònaco, Colòmbia, Algèria, Marroc, Letònia i Guadalupe.