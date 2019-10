FEDA vol construir una xarxa de fred i calor al Clot d’Emprivat

El director general de FEDA, Albert Moles, va anunciar ahir que s’està començant a treballar en la possibilitat d’instal·lar una xarxa de fred i calor soterrada a tota la zona del Clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany. En aquest sentit, la idea és que en comptes de tenir instal·lacions a cada habitatge, «que ocupen espai i generen vibracions», s’opti per « centralitzar-ho tot» en un mateix punt. Aquesta xarxa, per tant, permetria oferir un servei de calefacció, així com aigua calenta i freda, més eficient als edificis que s’hi connectessin i contribuir així a la millora de la qualitat de l’aire de la zona.

El fet de generar tota aquesta energia de manera local, segons Moles, també permetria « optimitzar molt els preus i les tarifes», ja que la voluntat de la parapública és que la instal·lació es pugui abastir amb energies renovables. Actualment s’està treballant en la gestió comercial i, tot i que no és un projecte immediat, «hem volgut donar-li visibilitat i tranquil·litzar a la gent». L’any 2008, FEDA va signar un conveni amb el Comú d’Escaldes-Engordany on es preveia la cessió d’espais dins de les galeries subterrànies i, un cop s’ha desenvolupat la zona urbanísticament, s’ha decidit posar en marxa el projecte.



El director general de FEDA va recordar que el Pla sectorial d’infraestructures d’Andorra ja preveia aquesta obra i, el fet que en aquests moments hi hagi projectes en via de desenvolupament, fa que també es pugui oferir en un futur aquest servei a les noves edificacions. Tot i que el projecte està clar, Moles ha indicat que es troben en una fase prèvia d’anàlisi, en la qual s’està mantenint converses amb els promotors i empreses responsables de les edificacions previstes però, tot i això, «el primer retorn és bo» i esdevé «una oportunitat per a FEDA de mantenir la competitivitat».



Per a la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, aquesta infraestructura és una altra mostra de què «anem pel bon camí» a l’hora d’assolir «una parròquia sostenible», i va posar altres exemples com la substitució de totes les llums dels carrers (que a finals d’any seran de led) o el sistema que s’ha incorporat a les piscines comunals per «estalviar en calor i en despesa de gasoil». Així mateix, Marín va creure que l’oferta d’un nou servei de calefacció i fred per als veïns de la parròquia seria un avantatge perquè seria comfortable i milloraria la qualitat de l’aire.