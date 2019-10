El pres de la Comella en vaga de fam abandona la seva protesta

El reclús en presó preventiva a la Comella que dijous passat va iniciar una vaga de fam en protesta per les condicions en què es troben els presos ha acabat el seu dejuni. Després de reunir-se amb la direcció del centre, l’home va abandonar voluntàriament la vaga i, segons indica el protocol, tornarà a menjar amb normalitat progressivament.



Fonts del Govern van comunicar que l’únic que volia el pres era reunir-se amb els màxims mandataris per fer-los arribar personalment una sèrie de demandes que la setmana passada ja es van notificar en una carta. Entre les diverses queixes hi havia la petició d’ampliar l’horari de cabina que, fins ara, era de 45 minuts a la setmana. Poca estona després que el reclús es reunís amb la direcció, aquesta va anunciar de manera pública i oficial que el temps de trucada s’ampliava 15 minuts per a tots els presos. Així, els residents de la Comella disposen de 60 minuts a la setmana per parlar amb els seus contactes per telèfon. Malgrat que la mesura entra en vigor avui, la seva aplicació podria allargar-se una mica, ja que les centraletes del centre penitenciari estan automatitzades i s’han de canviar.



Abús de presó preventiva

D’altra banda, RTVA va informar que el Col·legi d’Advocats reclama canvis legislatius per evitar un ús abusiu de la presó preventiva. Concretament, els professionals demanen que els casos de tràfic de drogues es jutgin fora de les batllies especialitzades perquè creuen que això «permetria alleugerir les presons provisionals». Les mateixes fonts van assegurar que actualment «alguns presos provisionals superen l’any de tancament al centre penitenciari, sense judici ni qualificació».



Tot i que el codi penal preveu pròrrogues de quatre mesos, que el batlle ha de justificar, la vicedegana del col·legi, Vanessa Durich, va assegurar que en alguns casos la presó provisional no està justificada. En aquest sentit, Durich va creure que la majoria de presos provisionals estan implicats en casos de drogues, que es deriven a les dues batllies especialitzades, el que genera «un gran volum de feina» que acaba en situació de «col·lapse». «Això comporta que al pres se li va allargant la investigació i mentrestant la seva causa no passa al Tribunal de Corts per ser jutjada», va explicar la vicedegana.