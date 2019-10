La Fecoll arriba a la Seu amb una cargolada solidària

Les Caragolades Solidàries de la Fecoll arriben aquest diumenge, 20 d’octubre, a la Seu d’Urgell. En aquesta ocasió l’escenari serà la plaça Patalín, entre les 12.00 i les 14.00 hores, on se celebrarà l’acció destinada a recaptar fons per al projecte Veus, que duu a terme el Taller Claror.



El tast solidari, que coincideix amb la Fira de Sant Ermengol, es farà amb la col·laboració de voluntaris de les colles de l’Aplec i de la mateixa associació Taller Claror. Se serviran caragols amb allioli, acompanyats de pa amb oli i un gotet de vi, al preu de 3 euros.



El projecte Veus, iniciat fa tres anys en col·laboració amb el Punt Òmnia, potencia la inclusió social i el desenvolupament d’habilitats mitjançant teràpies comunicatives que precisen materials molt específics per dotar els usuaris del taller de la tecnologia necessària per a l’enregistrament i producció de les píndoles participatives (audiovisuals) contemplades en el projecte. De fet, en aquests anys, el Taller Claror ja ha participat en el Pregó de la Festa Major 2018 –amb un muntatge audiovisual– i va assumir la gravació de la Nadala Municipal de l’any passat.



Taller Claror és una associació privada, sense ànim de lucre, de caràcter social i en règim de concert amb el Departament d’Empresa de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. La seva finalitat és l’atenció, el suport i la prestació de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Urgell, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.



Les caragolades solidàries van néixer el 2018, en el marc del programa #territoriAplec, com una iniciativa impulsada per la Fecoll i l’Obra Social «la Caixa». La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Lleida i el Patronat de Turisme «Ara Lleida», a més del patrocini de la Cooperativa Agrícola El Soleràs, oli oficial de la Central de Compres de l’Aplec. També hi col·laboren els forns de pa Bon Blat, Llaràs i Serra, i Caragols Almacelles.



Enguany ja s’han celebrat Caragolades Solidàries per a la Creu Roja Les Garrigues, Acudam, Aspros i el Grup Alba, informa RàdioSeu.