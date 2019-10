El Govern revisa la col·laboració en casos de violència de gènere

La Comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica (CONPVGD) va celebrar ahir la seva setena reunió, presidida per primera vegada pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy. En la trobada es va fer balanç de la feina feta des de la darrera trobada, com ara la implementació de la guia de col·laboració i els protocols d’actuació en casos de violència de gènere i domèstica. En aquest sentit, es va acordar revisar els protocols de col·laboració entre els diferents organismes i institucions implicats en la qüestió, com ara l’administració de la justícia o el Cos de la Policia, amb la voluntat d’actualitzar-los a les necessitats actuals.



Durant la mateixa trobada, tal com van informar des del Govern, els membres de la comissió van decidir col·laborar en els treballs per elaborar la llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.



D’altra banda, la reunió va servir per tractar la campanya que es realitzarà aquest any per commemorar el Dia internacional contra la violència envers les dones, que tindrà lloc el 25 de novembre. A més, Filloy va explicar el funcionament de les formacions especialitzades que l’àrea de Polítiques d’Igualtat està duent a terme en diferents sectors professionals del país i els tallers educatius que es realitzen a tots els centres d’Andorra per fomentar la prevenció i la sensibilització.



L’acte va comptar amb la presència de la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas; el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, i altres alts càrrecs del Govern. Per la seva implicació en la prevenció de la violència de gènere i domèstica, també hi van assistir representants de l’administració de la justícia, del ministeri Fiscal i el director del Cos de la Policia, Jordi Moreno.



La comissió emana de la Llei 1/2015 per l’erradicació de la violència de gènere i domèstica amb l’objectiu de garantir el compliment de la norma i assegurar la col·laboració i coordinació entre tots els ministeris i departaments involucrats en aquesta matèria.